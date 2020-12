Promotion Saguenay reçoit 205 000 $ d'Ottawa pour la relance économique

L'annonce a été faite mercredi matin par la députée libérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière.

Selon le communiqué de presse, grâce à ce soutien de DEC, Promotion Saguenay a pu offrir des services d'aide à des entreprises et des organismes à but non lucratif (OBNL) de Saguenay touchés par les impacts économiques de la COVID-19.

Jusqu'à maintenant ce programme a permis de soutenir 123 entreprises de Saguenay, en majorité des restaurants et des commerces au détail, a précisé le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé.

Ça peut être des conseils stratégiques, des conseils pour les mesures sanitaires, de la recherche de financement parce qu'évidemment il y a plusieurs programmes qui ont été mis en place pendant la pandémie, notamment par Développement économique Canada et la BDC , a commencé Patrick Bérubé.

La contribution a été accordée par l’entremise du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR). Doté d'un budget total de plus de 1,5 milliard de dollars, le FARR permet de consacrer plus de 280 millions de dollars pour soutenir les entreprises et les OBNL du Québec.

Le gouvernement du Canada veut aider les petites entreprises de partout au Québec à s’outiller pour qu’elles puissent rebondir avec vigueur après la crise économique. [...]. Nous avons été là durant la première vague de la pandémie avec des mesures concrètes et nous sommes encore présents pour les appuyer au fur et à mesure que la situation sanitaire évolue , a déclaré, par voie de communiqué, Élisabeth Brière.

En vertu de cette initiative, des fonds d'urgence pour couvrir des besoins de fonds de roulement ainsi que de l'aide technique sont offerts aux entreprises et OBNL québécois. Pour que les PME s'y retrouvent, on est là pour les accompagner et trouver les meilleures sources de financement possible, faire des prévisions financières, faire l'analyse des besoins de liquidités, qui est une nécessité en temps de crise souvent parce qu'on a moins d'entrées d'argent , a poursuivi le DG de Promotion Saguenay.

De plus, Promotion Saguenay n'a pas fait que du support financier, mais s'est aussi retrouvé à offrir du support moral. On a fait du conseil pour le passage au numérique et on a même fait du soutien psychologique parce que dans plusieurs cas parce que pour l'entrepreneur d'avoir quelqu'un à qui parler dans une période difficile, ç'a été un très gros avantage pour eux , a-t-il conclu.

Programme d'urgence

La subvention du fédéral s'ajoute aux 3,5 millions de dollars injectés par Saguenay au début de la crise sanitaire afin de mettre en place un programme d'aide d'urgence administré par Promotion Saguenay. Lundi, en séance du conseil de ville, la mairesse Josée Néron a précisé qu'une aide du gouvernement provincial de 1,2 million $, reçue en octobre, serait ajoutée au programme de soutien aux entreprises.

Avec Michel Gaudreau