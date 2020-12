Un effort pour la relance économique de Matagami

La Société du Plan Nord (SPN), la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), la Société de développement autochtone de la Baie-James et la Ville de Matagami sont tous signataires.

L’objectif est de mettre en place des infrastructures stratégiques afin d’assurer la vitalité de Matagami ainsi que de provoquer le développement économique du territoire Eeyou-Istchee.

C’est unique au Canada , décrit René Dubé, le maire de Matagami, en désignant le partenariat.

René Dubé estime qu’il s’agit d’une signature déterminante pour Matagami et pour le territoire Eeyou-Itschee, spécialement en sachant que cette entente de collaboration survient au moment où la mine Bracemac-Mcleod, le plus gros employeur de Matagami, s’apprête à fermer ses portes d’ici l’été 2022.

Ce n’est pas parce que Matagami veut devenir un pôle minier et un carrefour du transport nordique que ça va arriver tout simplement. Au contraire, il faut continuer à travailler et il faut continuer à prouver qu’avec Matagami, c’est un plus pour tout le monde , prévient-il.

Du côté des Cris, le président-directeur général de la Société de développement autochtone de la Baie-James, Davey Bobbish, croit qu’il est du devoir de son peuple de s’impliquer dans le développement économique et dans la protection du territoire.

Ça touche notre territoire de trappe et de chasse, alors on veut aussi travailler ensemble dans le respect de l’environnement. On veut travailler avec la Ville de Matagami et trouver des bénéfices économiques pour la région et pour notre territoire , dit-il.

La Société du Plan Nord sera également un joueur actif dans cette entente. Aux yeux des dirigeants, le but ultime est de maintenir les collectivités en place et de se donner une vision commune pour éviter que tous les partenaires stratégiques du Nord québécois agissent ou travaillent en silo.

La fermeture de la mine ne signifie pas la fin pour Matagami. (archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

On pense aussi réduire le coût de réalisation de certains projets et mettre à profit les infrastructures déjà existantes pour la mise sur pied d'éventuels projets industriels.

L’accès du territoire est aussi un élément clé de notre stratégie, alors on voudra aussi s’assurer que les partenaires industriels partagent notre vision afin de devenir des partenaires financiers dans la mise en valeur de notre territoire , explique le président-directeur général de la SPN, Patrick Beauchesne.

La SDBJ viendra soutenir la réalisation du projet

Les signataires pourront aussi compter sur l’expertise de la Société de développement de la Baie-James en matière de développement et de gestion d’infrastructure de transport.

Ça nous interpelle dans le sens où la SDBJ pourra mettre l’épaule à la roue dans le contexte de l’entente en participant à la réalisation d’infrastructures de transport ou leur entretien , affirme le président-directeur général, Alain Coulombe.

Aucun financement n’a été confirmé jusqu’ici dans le cadre de ce protocole d’entente, mais René Dubé, dans un langage coloré, fait savoir que l’entente n’est pas que du pelletage de nuages .

D’ailleurs, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a salué cette alliance, alors que le gouvernement s’est fixé comme objectif de faire du Québec un chef de file relativement aux minéraux critiques et stratégiques

Le député d’Ungava, Denis Lamothe, a aussi félicité ce travail de collaboration.