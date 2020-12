Les chauffeurs d’Autobus des Cantons demandent des barrières de vinyle

Ils souhaitaient surtout contester la décision d'Autobus des Cantons de ne pas installer des barrières de protection dans leurs véhicules. Leur syndicat souligne que beaucoup d’autres transporteurs de la région ont pourtant installé ce genre de séparateurs dans leurs autobus.

On est en contact avec les élèves tous les jours, trois fois par jour, on a des éclosions dans les écoles, et nous on n’a pas de barrières physiques. Les élèves sont très proches, c’est ça qu’on veut revendiquer

Mario Paré, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du transport scolaire, Autobus des Cantons