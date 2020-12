De l'opéra pour faire danser et chanter les personnes âgées en quarantaine

Un texte de Teghan Beaudette

Avant la pandémie, une petite troupe d’opéra se rendait dans les maisons de retraite et les centres communautaires de Vancouver pour donner des représentations aux personnes aînées canadiennes d’origine chinoise.

Les personnes âgées se réunissaient dans une même pièce et assistaient à un opéra en cantonais.

Cependant, lorsque la pandémie a frappé, les visites ont été interdites dans les maisons de soins.

L’organisatrice de ces spectacles s’est retrouvée coincée au Pérou. April Liu, productrice du Vancouver Cantonese Opera, n’avait prévu de séjourner à Lima que quelques semaines, mais comme pour beaucoup de gens, son année a été semée d’embûches.

Mme Liu n’a pas pu partir, après la fermeture des frontières du Pérou en mars, et elle s’est inquiétée pour les personnes qui allaient manquer ses spectacles.

Les personnes âgées sino-canadiennes ont été particulièrement touchées par la pandémie, souligne-t-elle. Elles sont aux prises avec des problèmes de santé, un isolement exacerbé et la montée des sentiments anti-asiatiques provoquée par les événements.

Mme Liu a donc décidé de donner les spectacles quand même. Le processus n’a pas été facile. Elle a dû faire installer des écrans géants dans plusieurs résidences pour personnes âgées et trouver un moyen, pour les artistes en costume, de rendre sur Zoom l’émotion et l’énergie d’un spectacle en direct.

Tout cela devait être fait à distance, en toute sécurité.

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les résidences pour trouver des moyens d’installer de grands écrans dans leurs salles de réunion ou leurs salles à manger, afin d’y accueillir les personnes aînées, bien espacées , relate Mme Liu, ajoutant que cela signifiait que le public était désormais réduit.

Il a aussi fallu former l’artiste de scène Rosa Cheng afin qu’elle puisse tourner des segments préenregistrés en coulisses. Tout cela a dû être fait à distance. Plusieurs réunions avec l’équipe de Mme Liu à Vancouver ont été tenues tard en soirée.

La chanteuse Rosa Cheng prépare son maquillage avant une performance. Photo : Michelle R. Lee

Mme Cheng a interprété une chanson de Dae neui fa (La princesse aux fleurs), un opéra sur une romance tragique à la chute de la dynastie Ming. Il s’agit là de l’une des pièces les plus populaires de l’opéra cantonais.

Je voulais que l’événement soit aussi interactif que possible, tout en maintenant une production de qualité , précise Mme Liu.

L’équipe a dû s’atteler à la traduction, aux éléments visuels, à la musique, à l’éclairage et aux costumes.

Le spectacle devait être donné en deux langues : l’anglais et le cantonais.

Bien que le cantonais ne soit pas officiellement en voie de disparition, Mme Liu estime que la langue est en péril, et elle tente de la préserver grâce à ses concerts.

Le cantonais est une langue très intimiste et musicale, explique Mme Liu. À moi, fille d’immigrée, il me rappelle mon enfance, me réconforte et évoque le foyer et la famille, même si je ne le parle pas très bien moi-même.

À la fin, la production de 80 minutes, dirigée par Mme Cheng, comprenait une démonstration d’habillage, un spectacle en direct et une séance de chant en groupe.

Environ 150 personnes de plusieurs pays ont écouté le spectacle. C’est exactement le but de Mme Liu : rassembler des publics divers pour raconter de bonnes histoires.