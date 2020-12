Les éducatrices en CPE manifestent pour des congés payés en cas d'isolement

Une dizaine d'éducatrices des centres de la petite enfance (CPE) manifestent en ce moment à Rimouski à l’angle du boulevard René-Lepage et de l’avenue de la Cathédrale. Elles demandent à Québec de financer tous les congés du personnel qui se trouve en isolement préventif en raison de la COVID-19.

Les éducatrices affiliées à la CSNConfédération des syndicats nationaux réclament que le gouvernement prenne tous les moyens pour minimiser les risques de transmission du virus dans les CPECentre de la petite enfance .

D’autres manifestations ont eu lieu en ce sens cette semaine à travers la province.

Des absences aux frais des éducatrices

À l’heure actuelle, les éducatrices en CPECentre de la petite enfance se voient obligées de piger dans leurs banques de congé de maladie si elles doivent s’absenter pour se soumettre à un isolement préventif réclamé par les autorités de santé publique. Si les éducatrices n’ont plus de congés en banque, l’isolement préventif se fera à leurs frais.

Les travailleuses en CPECentre de la petite enfance réclament les mêmes conditions que celles qui travaillent dans les services de garde scolaire, qui obtiennent des congés payés lorsqu’elles doivent s’absenter par mesure préventive.

Cependant, les éducatrices des CPECentre de la petite enfance relèvent du ministère de la Famille tandis que les services de garde dans les écoles relèvent du ministère de l’Éducation.

La présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre, dénonce cette mesure qui diffère d’un ministère à l’autre.

Nancy Legendre est présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCNSL-CSN), qui représente 5000 éducatrices en CPE (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Quand on est rendu à une transmission communautaire, on augmente les chances d’être en contact avec quelqu’un qui a été en contact avec le virus. [...] Malheureusement, ça veut dire, pour plusieurs, des journées à la maison qui ne sont pas payées Nancy Legendre, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent

Elle craint que ces travailleuses, qui sont appelées à se mettre régulièrement en isolement pour sécuriser les parents, tairont des symptômes pour des raisons financières et rentreront tout de même au travail.

Nancy Legendre indique que le quart des 5000 éducatrices représentées par la CSN ont déjà fait plusieurs isolements préventifs de 14 jours depuis le début de la deuxième vague.

25 % de ces travailleuses ont eu à se retirer depuis le début de la pandémie, pour certaines plus d’une fois. Et de ces 25 %, 80 % ont dû gruger leur banque maladie ou s’absenter sans être rémunérées, et tout ça, pour assurer la sécurité du public , répète la présidente.

La présidente s’inquiète que la situation s'aggrave avec la transmission communautaire.

Le ministre de la Famille en mode solution

De son côté, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a rencontré la Fédération de la santé et des services sociaux, qui représente les éducatrices, mercredi matin.

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

On essaie de voir comment on peut accompagner tout le monde pour arriver au meilleur résultat , affirme-t-il, en ajoutant qu'un programme fédéral qui pourrait potentiellement aider les éducatrices existe. Le problème qu'on a actuellement, c'est que plusieurs éducatrices n'y ont pas accès parce que leur employeur se base sur une interprétation de la convention collective , déplore-t-il.

Je trouve que c'est plutôt anormal que les éducatrices qui se dévouent corps et âme depuis des mois doivent piger dans leurs congés de maladie ou dans leurs vacances pour s'isoler lorsqu'elles sont en attente d'un résultat de test. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Le ministre Lacombe soutient qu'il tentera de trouver des solutions afin d'éviter que des éducatrices cachent leurs symptômes pour des raisons financières, et qu'elles aient à piger dans leurs banques de congés.