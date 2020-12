Toujours aucun échéancier pour le retour des accouchements à Shawville

La pénurie de main-d'œuvre retarde encore la réouverture du département d’obstétrique à l’Hôpital du Pontiac, à Shawville, fermé depuis plus de neuf mois en raison d’un manque de personnel criant. Alors que le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais n’a toujours pas d’échéancier, la communauté s’impatiente.

Nous ne sommes pas en mesure de confirmer une date précise pour la réouverture , écrit l’agente d’information du CISSS de l’Outaouais dans un courriel envoyé à Radio-Canada. La pandémie [de COVID-19] a accentué le besoin de main-d'œuvre en Outaouais et dans le Pontiac , ajoute Marie-Pier Després.

La Direction régionale de santé annonçait en août dernier avoir trouvé une façon d’envisager un retour des accouchements dans le Pontiac d’ici les prochains mois. La mise sur pied d’un modèle hybride permettrait aux femmes enceintes d’obtenir un suivi de grossesse en région rurale avec un médecin ou une sage-femme et d’accoucher à l’hôpital de Shawville.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais se donnait quelques mois pour y arriver. Toutefois, les deux sages-femmes nécessaires pour la création de cette équipe multidisciplinaire n’ont toujours pas été embauchées. Le modèle hybride nécessite également quatre ou cinq médecins accoucheurs, mais seulement trois sont en poste en ce moment. Un quatrième devrait être formé sous peu.

Martine Bilodeau est directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais. Photo : Courtoisie

Malgré les embûches, la directrice des programmes jeunesse du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais est convaincue que c’est ce modèle hybride qui permettra la réouverture du département d’obstétrique.

La journée qu’on va [l’annoncer], ce sera parce qu’on aura le personnel requis et qu’on sera en mesure d’assurer un service en continu et sécuritaire. Martine Bilodeau, directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais

La porte-parole de La Voix du Pontiac, un groupe citoyen de défense des services médicaux en région rurale, n’est pas surprise par ces délais supplémentaires, mais se dit extrêmement déçue.

On n’est pas satisfaits, c’est clair qu’on ne sent pas qu’il y a un effort réel de fait pour rouvrir notre service. Josey Bouchard, porte-parole de La Voix du Pontiac

Josey Bouchard, du groupe La Voix du Pontiac Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Josey Bouchard se dit désarçonnée par le modèle hybride présenté à l’automne. Je croyais que quand ils nous l’ont présenté, c’est parce qu’ils avaient déjà des choses enclenchées, mais semble-t-il que c’était une vue de l’esprit , s'étonne-t-elle. Plus le temps passe, plus elle s’inquiète d’une fermeture définitive, même si le CISSS de l’Outaouais affirme garder le cap sur son objectif.

C’est LA priorité et c’est pourquoi on travaille d’arrache-pied pour mettre tous les efforts en place pour y arriver [...] On garde le cap là-dessus, c’est très important. Martine Bilodeau, directrice des programmes jeunesse au CISSS de l’Outaouais

Des efforts de recrutement infructueux

Nous avons effectué un recrutement actif dans les derniers mois, mais cela n'a pas apporté les résultats escomptés , précise l’agente d’information du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Marie-Pier Després.

De l’affichage dans les journaux, dans les universités et dans des regroupements de sages-femmes du Québec ont notamment été effectués cet automne, sans succès.

Seulement trois infirmières formées en obstétrique sont toujours en poste à Shawville, alors qu’il en faut huit pour offrir un service sécuritaire et douze pour une équipe complète.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais indique que des stratégies d’attraction et de rétention du personnel doivent être mises en place prochainement avec l’aide d’acteurs de la communauté du Pontiac, dont les maires et la préfète.

Un agent d’accueil doit notamment être embauché prochainement afin d’accompagner le personnel qui s’établira dans le Pontiac. Il jouera le rôle d’ambassadeur de la région.

On a aussi des discussions actuellement avec les maisons d’enseignement pour être en mesure d’établir des stages dans la région , ajoute Martine Bilodeau.

Le projet de stage pour les jeunes infirmières pourrait être disponible dès l’automne 2021. Il est toutefois difficile, selon Mme Bilodeau, de recruter du personnel intéressé à la spécialité de la périnatalité obstétrique.

Patrick Guay est président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada / Laurie Trudel

Pour sa part, le président du syndicat qui représente les infirmières de l’Outaouais n’a pas l’impression que le dossier est une priorité actuellement au sein du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Bien qu’il reconnaisse que la pandémie de COVID-19 est une crise plus urgente à gérer pour les autorités de santé, il souhaite que le dossier avance plus rapidement.

Je ne crois pas que ça va se régler dans les prochaines semaines. Patrick Guay, président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais

Patrick Guay croit que la réouverture du département d’obstétrique à Shawville devrait demeurer au-dessus de la pile des dossiers à régler.

La population doit aller vers l’Ontario ou faire une heure trente, deux heures pour aller à Gatineau… Ce n’est pas évident , insiste-t-il.

En février 2020, les autorités de santé ont dû procéder à une fermeture prolongée du département des naissances de l’hôpital de Shawville pour au moins six mois .

Un manque criant d’infirmières formées en obstétrique avait également causé 14 ruptures de services temporaires du 21 septembre 2019 au 21 février 2020.

Depuis, les femmes enceintes du Pontiac doivent accoucher à l’Hôpital de Gatineau ou à la Maison de naissance de l’Outaouais. Certaines choisissent de donner naissance en Ontario.