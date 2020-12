Des visons infectés par la COVID-19 en C.-B.

Les résultats étaient attendus, compte tenu de l'interaction entre les travailleurs infectés et les visons à la ferme , indique par communiqué le ministère de l’Agriculture, des Aliments et des Pêcheries de la Colombie-Britannique.

Le vétérinaire en chef de la Colombie-Britannique a placé la ferme sous une ordonnance de quarantaine interdisant le mouvement des animaux et des matériaux hors de la propriété.

Le ministère précise qu’un plan est en place pour fournir de la nourriture et des soins aux visons pendant l'éclosion . Il soutient également qu’une inspection a été menée à cette ferme en septembre et qu’elle s'est avérée conforme à toutes les normes de bien-être animal et de biosécurité .

L'éclosion dans cette ferme n'est pas considérée comme posant un risque pour la santé des autres fermes de visons , conclut la déclaration.

Selon le site web de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de la Colombie-Britannique, il y a en ce moment 13 fermes de visons dans la province.