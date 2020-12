La Saskatchewan franchit le cap des 70 morts liées à la COVID-19

L’Autorité de la santé (SHA) recense également 302 nouveaux cas de la COVID-19. La grande majorité de ces nouveaux cas se retrouvent à Saskatoon (59) et à Regina (131).

Depuis le début de la pandémie, 10 899 Saskatchewanais ont été contaminés par le coronavirus. De ce nombre, 4707 cas sont actifs.

La Saskatchewan est toujours au deuxième rang des provinces qui ont le plus grand nombre de cas actifs par 100 000 habitants. La SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan note que la moyenne du nombre de nouveaux cas au cours des sept derniers jours est de 273 cas.

Cent quarante personnes sont à l’hôpital, dont 27 aux soins intensifs. La majorité des patients à l’hôpital se retrouvent à Saskatoon (50) et à Regina (23).

Jusqu’à maintenant 372 405 tests de la COVID-19 ont été effectués, dont 2650 mardi.

Le ministre responsable des Aînés, Everett Hindley, a confirmé que, pour le moment, la province ne compte pas modifier les restrictions concernant les visites dans les foyers de soins de longue durée.

Le ministre en a fait l’annonce mardi, près d’une semaine après que le premier ministre, Scott Moe, a affirmé que les visites à Noël pourraient être permises à condition que le nombre de cas de COVID-19 diminue au cours des prochaines deux semaines.

Depuis le 19 novembre, la Saskatchewan n’autorise que les visites de compassion afin d’éviter la propagation de la COVID-19 chez les aînés.

Vous savez, pendant un moment, nous pensions qu’il serait éventuellement possible d’alléger les restrictions. Ce n’est clairement plus possible maintenant.

Everett Hindley, ministre responsable des Aînés