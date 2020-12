Plus d'incendies mortels que jamais à Ottawa

Avec neuf incendies mortels en 2020, le Service des incendies de la Ville d'Ottawa a mentionné qu'il s'agissait de l'année la plus mortelle. On réitère l'importance de la prévention et de la vigilance.

Au courant de l'année, neuf incendies ont causé des blessures ou la mort dans la capitale nationale. C'est notre plus grand nombre de décès vécus , indique Carson Tharris, agent de relation publique du Service des incendies d'Ottawa.

M. Tharris attribue une part de la responsabilité à la pandémie, comme les citoyens passent de plus en plus de temps chez eux .

La plus grande cause d'incendie mortelle, c’est les cigarettes mal disposées et les feux de cuisson. Carson Tharris, agent de relation publique pour le Service des incendies d'Ottawa

Dans nos maisons, il y a beaucoup de risques d’incendie : cuisson, appareil électronique, cigarette , a insisté M. Tharris.

Pour ce qui est des feux de cuisson, les distractions sont à blâmer. On a notre téléphone cellulaire qui sonne, on a la télévision, on regarde l'émission pendant qu’on fait notre cuisson , a énuméré M. Tharris. Ça peut facilement arriver qu’on se laisse distraire, qu’on laisse quelque chose sur le poêle sans regarder et le feu peut s’agrandir très rapidement.

Aussitôt que le feu entre dans les armoires, ça entre dans les murs et ça peut vraiment être un incendie dangereux rapidement , a-t-il illustré. Ce dernier a suggéré de rester attentif lorsqu'on cuisine, quitte à mettre une minuterie sur notre téléphone.

L'importance de la prévention

M. Tharris a tenu à rappeler de simples consignes qui peuvent vous sauver la vie.

Il a d'abord mentionné que chaque étage d'une maison doit être pourvu d'un détecteur de fumée et que ceux-ci doivent être vérifiés chaque mois. Les détecteurs servent d'avertissement et permettent aux familles de sortir de la maison, de se mettre à l'abri avant que le pire ne se produise, selon M. Tharris.

On considère presque tous les incendies comme évitables. Carson Tharris, agent de relation publique pour le Service des incendies d'Ottawa

Ce dernier a également suggéré aux ménages d'éviter les rallonges électriques, puisqu'elles représentent un important risque d'incendie. En particulier à cette saison, il y a beaucoup de monde qui branche des décorations ou des chaufferettes pour chauffer les pièces , a-t-il fait valoir. Il faut s’assurer de brancher les appareils directement dans le mur pour rester en sécurité.

Plus d'incendies à Gatineau

En 2019, 390 incendies ont été déclarés sur le territoire de Gatineau et trois décès accidentels ont été rapportés, selon les chiffres de la Ville.

Alors que l'année 2020 tire à sa fin, le bilan s'élève déjà bien au-delà de l'an dernier, avec 455 incendies et un décès.

Louis-Georges Gaulin, le préventionniste au Service de sécurité incendie de Gatineau attribue également cette augmentation à la hausse du temps passé à la maison. Plus on est présent, plus le risque augmente , a-t-il indiqué.

Louis George Gaulin est préventionniste au Service de sécurité incendie de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Du côté de Gatineau, les feux de cuisson représentent également un grand danger puisqu'ils se propagent très rapidement, selon lui.

On dit qu’un incendie double chaque minute, c’est très rapide. Louis-Georges Gaulin, préventionniste au Service de sécurité incendie de Gatineau

Ce qui se trouve sur une cuisinière, c'est du combustible , a-t-il résumé. Une fois que ça a atteint une certaine température, le feu prend.

Avec les informations de Jérémie Bergeron