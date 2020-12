C'est ce que révèle un rapport du Centre canadien des politiques alternatives (CCPA), publié mercredi.

Plus de 41 000 enfants vivent dans la pauvreté en Nouvelle-Écosse, selon le document qui se base sur les plus récentes données de Statistique Canada. C'est près du quart des enfants de la province. Il s'agit du pire bilan en Atlantique, alors que la région fait déjà piètre figure à l'échelle canadienne.

Le constat est désolant pour JoAnna LaTulippe-Rochon, qui compile ce genre de données depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas bon pour la Nouvelle-Écosse , dit-elle.

Le pourcentage d'enfants néo-écossais vivant dans des ménages à faible revenu est passé de 24,2 % en 2017 à 24,6 % en 2018, la dernière année pour laquelle de telles données sont disponibles.

Par ailleurs, la pandémie [de COVID-19] indique probablement que davantage de familles sont dans une situation plus difficile [qu'en 2018] malgré les mesures fédérales de revenu d'urgence , affirme Christine Saulnier, la directrice provinciale du CCPA.

En 1989, les parlementaires canadiens ont adopté à la Chambre des communes une résolution visant à éliminer la pauvreté infantile avant l'an 2000. Trois décennies plus tard, la proportion d'enfants vivant sous le seuil de la pauvreté en Nouvelle-Écosse a légèrement augmenté, selon le rapport.

Pendant ce temps, la situation se serait améliorée ailleurs au pays.

Christine Saulnier, qui a participé à la rédaction du rapport intitulé Willful Neglect ? (Nouvelle fenêtre) – ou Négligence volontaire ? en français – se demande si le gouvernement de la Nouvelle-Écosse prend la chose au sérieux. Ce n'est pas une question que nous posons à la légère , insiste-t-elle.

Tout petit gain que nous faisons est perdu l'année suivante en raison de l'augmentation du coût de la vie. Christine Saulnier, directrice du Centre canadien de politiques alternatives pour la Nouvelle-Écosse

Selon le rapport, c'est dans les régions rurales, comme au Cap-Breton et dans la vallée d'Annapolis, dans les communautés autochtones et afro-néo-écossaises et au sein des familles monoparentales qu'on retrouve le plus de pauvreté infantile.

Les auteurs du rapport réclament un meilleur filet social pour les familles de la Nouvelle-Écosse, y compris un système de garderies abordables, une augmentation immédiate du salaire minimum de 12,55 $ à 15 $ l'heure et un mécanisme permanent de contrôle de la hausse des loyers.

Le gouvernement provincial n'a pas immédiatement réagi à la publication du rapport.