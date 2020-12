Le coronavirus détecté dans des échantillons d’eaux usées à Yellowknife

Les échantillons d’eaux usées ont été prélevés entre le 30 novembre et le 2 décembre. Pendant cette même période et jusqu’à aujourd’hui, 300 personnes ont subi un test de dépistage dont les résultats se sont tous révélés négatifs.

Dans un communiqué, les autorités soulignent que les traces de virus détectées dans les eaux usées sont actuellement relativement faibles , mais qu’il est fort probablement qu’il y ait un cas non détecté à Yellowknife.

Il est possible que ces traces proviennent d’une ou de plusieurs personnes qui ont voyagé et qui s’isolent dûment en ce moment même, voire qui ont déjà quitté le territoire. Il est également possible que la COVID-19 ait été transmise à d’autres personnes. Kami Kandola, administratrice en chef de la santé publique des T.N.-O.

Les autorités demandent ainsi à tous ceux et celles qui ont voyagé et qui se trouvent en isolement depuis le 30 novembre d’obtenir un test de dépistage, qu’ils présentent ou non des symptômes.

On demande également à tous travailleurs essentiels exemptés de quarantaine de subir un test de dépistage, à l’exception des travailleurs des services essentiels à haut risque, tels que les travailleurs de la santé.

Les Ténois en isolement à la suite du retour de voyage d’un membre de la famille n’ont pas besoin d’obtenir un test, sauf s’ils développent des symptômes, mais ils doivent continuer de s'isoler.

Les autorités croient que de prochains prélèvements d’eaux usées permettront de mieux déterminer l'ampleur du risque pour la population.