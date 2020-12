Le centre de ski Kamiskotia change de nom

C’était le temps de faire quelque chose pour attirer les jeunes , affirme Eric Philipow, le directeur général du centre. L’image qu’on avait avant, ça n’attirait pas beaucoup de monde.

On veut être ouvert 365 jours par année, et pas seulement pour le ski en hiver , ajoute-t-il. Le Mount Jamieson Resort souhaite notamment accueillir des conférences et davantage de mariages, en plus de devenir une destination de choix pour le vélo de montagne.

Eric Philipow, le directeur général du Mount Jamieson Resort, affirme que le nouveau nom permettra de diversifier l'offre d'activité, surtout pendant l'été. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il estime qu’il y a beaucoup d’intérêt pour cette activité. À long terme, le Mount Jamieson Resort pourrait louer des vélos, avance-t-il.

L’annonce est accueillie avec enthousiasme par Yves Viel, un amateur de vélo de montagne. C’est une grosse nouvelle.

Yves Viel et son groupe doivent pour l'instant créer leur propres sentiers dans les bois du lac Hersey. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les amateurs de vélos de montagne n’auront pas besoin de se déplacer vers le Sud de l’Ontario pour faire du vélo de montagne de descente. J’en connais plusieurs qui vont à North Bay, à Barrie, dans ces coins-là.

Le vrai nom de la montagne

Dans un communiqué, le président du conseil d’administration, Cameron Grant affirme qu’enlever le mot neige dans le nom de la station n’était pas suffisant pour renouveler l’image du centre.

Il y a eu quelques noms pour le mont Jamieson, notamment le Timmins Ski Club et ensuite Kamiskotia Ski Resort en 1995, mais nous voulions revenir à nos racines, en nous inspirant du vrai nom de la montagne et en redonnant au nom Kamiskotia sa place.

Le Mount Jamieson Resort, auparavant le Kamiskotia Snow Resort, a dévoilé mercredi son nouveau logo. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mike Scott, un autre membre du conseil d’administration, explique que Kamiskotia est en réalité le nom d’une autre colline située à environ 10 km du mont Jamieson.

Profiter du ralentissement économique pour faire le point

M. Philipow affirme que la pandémie a eu un impact sur les finances du centre. On a perdu les trois dernières semaines de la dernière saison. On a perdu entre 12 et 14 événements pendant l’été.

Eric Philipow et Mike Scott notent toutefois que la fermeture forcée a donné au conseil d'administration l’occasion de réfléchir à l’avenir du centre.

On avait le temps. On n’avait pas d’événements cet été , explique le directeur général.

Cet été, on a eu la chance de penser beaucoup à notre vision pour l’avenir , conclut M. Scott.

Avec les informations de Jimmy Chabot