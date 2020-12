Une nouvelle chaire de recherche pour mieux gérer l’exploitation des minéraux

Elle sera nommée Chaire institutionnelle en géochimie environnementale des ressources minérales critiques et stratégiques. Dirigée par le professeur Benoît Plante, de l’Institut de recherche en mines et en environnement (IRME), elle aura comme objectif d’améliorer les connaissances quant à la gestion de l’exploitation de ces minéraux.

Les minéraux critiques et stratégiques : Au Québec, les minéraux font partie de ceux considérés comme critiques. Ils se définissent par leur caractère indispensable pour des secteurs clés de l’économie. Le cuivre

Le zinc

Le tellure Les minéraux considérés stratégiques contribuent à l'atteinte des objectifs des grandes politiques québécoises, notamment environnementales. Parmi ceux-ci figurent : Le cobalt

Le lithium

Le nickel

Le magnésium

Les travaux de la chaire de recherche se déclineront autour de trois axes, soit la caractérisation des ressources minérales, la prédiction de la qualité de l’eau et l’intégration des données de recherche dans la gestion de l’exploitation de ces minéraux sur le terrain.

Benoit Plante, titulaire de la nouvelle chaire de recherche sur les ressources minérales critiques et stratégiques et professeur à l'IRME Photo : UQAT/Louis Jalbert

Dans un premier temps, c’est d’identifier, de caractériser les matériaux, pour être capable de bien comprendre le potentiel de la ressource en minéraux critiques et stratégiques, mais aussi d’identifier des contaminants potentiels, qui pourraient être un enjeu dans la gestion des rejets. Le deuxième objectif, c’est de prédire ces enjeux-là, prédire si oui ou non il y a un potentiel de génération de contamination dans les eaux de drainage. Ensuite, c’est d’utiliser toutes ces données géoenvironnementales-là récoltées dans les deux premiers axes pour orienter le choix de la gestion des rejets et de la restauration des aires d’accumulation , explique le professeur Benoît Plante.

Le défi : trouver des étudiants... et des étudiantes

La Chaire de recherche vise également à former des étudiantes et des étudiants hautement qualifiés dans le domaine du développement responsable des minéraux critiques et stratégiques. Pour ce faire, le professeur Plante explique qu’il faut d’abord surmonter le défi du recrutement.

Je ne vous cacherai pas, c’est difficile de recruter des étudiants pour travailler sur ces projets-là. J’invite les gens à s’informer, car ils pourraient être surpris de l’éventail de compétences dont on a besoin dans l’industrie minière. On parle d’étudiants en génie minier évidemment, mais aussi en génie civil, en génie biologique, chimique. On a aussi besoin de géologues et de biologistes, entre autres. Il y a énormément de compétences que l’on peut valoriser en mines et en environnement , soutient M. Plante.

Le titulaire de la Chaire de recherche souhaiterait voir davantage de femmes rejoindre les rangs de la recherche sur les mines et l’environnement.

Non seulement on a besoin de recruter des étudiants, mais on a aussi besoin de recruter des étudiantes aussi. Parce qu’on ne se le cachera pas, on a un défi d’augmenter la proportion de femmes dans le milieu. On a notre rôle à jouer dans le recrutement de plus en plus d’étudiantes. Ça fait partie des défis auxquels on fait face pour avoir encore plus de diversité et d’inclusion , conclut M. Plante.

Selon la directrice administrative de l'IRME-UQAT, Jovette Godbout, l’octroi de cette chaire de recherche permet non seulement de récompenser le professeur Plante pour ses travaux antérieurs dans le domaine, mais également de lui donner une erre d’aller pour ses travaux futurs.