Labeaume, le père Noël des travailleurs essentiels

Le maire Labeaume a notamment fraternisé mercredi matin avec des travailleurs d’une pharmacie, d’une épicerie ainsi que de l’organisme Motivaction Jeunesse.

Le maire a louangé les membres de son équipe pour cette belle attention à l'endroit des travailleurs essentiels qui n'ont pas de répit depuis le début de la pandémie.

Il y a une dizaine de personnes à qui on demande d'avoir des idées les plus folles et qui vont faire sourire. C'est à eux qu'on doit la Place Jean-Béliveau, c'est à eux qu'on doit un paquet d'affaires et une des plus folles est de distribuer aujourd'hui à des milliers de personnes des douceurs, de leur transmettre notre reconnaissance , a souligné le maire Labeaume, d'un air amusé.

Ça tombe bien, ils sont tombés sur le maire, qui est un peu fou. Régis Labeaume, maire de Québec

En plus de supermarchés, le maire Labeaume s'est rendu dans des pharmacies pour distribuer des chocolats et remercier les travailleurs essentiels. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Le maire insiste d'ailleurs sur l'importance de garder le moral en ces temps difficiles.

On leur dit : persistance, car il va y avoir un Noël ordinaire et ils vont travailler. Ça va être lourd un peu, mais il ne faut pas lâcher , a-t-il ajouté.

Le maire a remis des chocolats aux travailleurs des commerces essentiels. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Une attention appréciée

Les travailleurs rencontrés par Radio-Canada étaient bien heureux de cette belle attention à leur égard.

Ça fait chaud au coeur, car ça prouve au moins qu'ils pensent aux gens de l'industrie de l'alimentation , a réagi Guy Boudreault, employé d'un IGA.

Ce n'est pas son collègue, Marc Germain, qui va le contredire.

La présence du maire en ville, ça fait du bien. Il vient voir son monde, c'est important, car on a un travail quand même assez public, assez difficile à faire, donc de se sentir encouragé, c'est important. Marc Germain, employé chez IGA

Un panneau lumineux ambulant a circulé dans les rues de Québec pour remercier les travailleurs essentiels. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Une activité réconfort

La distribution de ces petits cadeaux sucrés s’inscrit dans le cadre de la programmation des activités réconfort lancée par la Ville de Québec.

Cette activité réconfort se poursuivra jusqu'à vendredi. Deux chars allégoriques sur lesquels on peut lire Merci de la Ville de Québec visiteront plus de 80 commerces essentiels et plus de 220 organismes de la région de Québec.

Avec les informations de Nicole Germain