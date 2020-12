500 000 $ pour la création d’un Centre intégré de chirurgie ambulatoire à Trois-Rivières

La Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières a reçu un don des Caisses Desjardins de la Mauricie de 500 000 $ qui servira à la construction d’un Centre intégré de chirurgie ambulatoire au CHAUR. À terme, le centre permettra d’effectuer des milliers de chirurgies par année et de libérer les salles opératoires pour des interventions plus invasives.

Dr Étienne Bureau, chef du département de chirurgie, précise que des interventions telles que certaines chirurgies plastiques, ophtalmologiques et orthopédiques mineures pourront y être effectuées. L’important pour nous c’est de prendre ces opérations-là qui sont faites actuellement dans le bloc majeur de Trois-Rivières et de les emmener dans un plateau technique plus adapté pour pouvoir nous permettre de faire les autres chirurgies qui sont en lien avec la mission du CIUSSS comme l’oncologie , explique-t-il.

Un début de construction en novembre 2021

Le PDG du CIUSSS, Carol Filion, affirme que les plans et devis sont déjà en préparation pour un début de construction en novembre 2021 et qui devrait durer environ douze mois.