Fillette devenue handicapée: une infirmière ne pourra plus pratiquer

L'infirmière impliquée dans l’incident qui a failli coûter la vie à la jeune Amber Athwal lors d’une chirurgie dentaire en 2016 a été reconnue coupable d’avoir commis une faute professionnelle par l'Association of Registered Nurses of Alberta (CARNA), l’ordre professionnel régissant les infirmières et infirmiers de l’Alberta.