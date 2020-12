Joe Biden présente Lloyd Austin, qui serait le premier Noir à la tête du Pentagone

Si le Sénat confirme sa nomination, le général quatre étoiles, qui a notamment dirigé le commandement central américain (CentCom) de 2013 jusqu'à sa retraite, en 2016, écrira l'histoire en devenant le premier Afro-Américain à diriger le département de la Défense.

Mais le militaire de carrière doit d'abord convaincre les deux Chambres du Congrès de déroger à une loi interdisant à quiconque ayant quitté l'armée il y a moins de sept ans d'être à la tête du Pentagone.

Joe Biden a d'ailleurs appelé le Congrès à lui accorder cette autorisation spéciale, vantant un leader au courage, au caractère, à l'expérience et à la réussite extraordinaires .

Ses nombreuses forces et sa connaissance intime du département de la Défense et de notre gouvernement sont, je pense, particulièrement adaptées aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, à la crise que nous traversons. Il est la personne dont nous avons besoin à ce moment de notre vie , a-t-il déclaré.

Abordant lui-même ce qui pourrait s'avérer un obstacle à sa nomination, le secrétaire à la Défense désigné a insisté sur le fait qu'il n'était plus militaire.

Lorsque j'ai terminé mon service militaire, il y a quatre ans, j'ai accroché mon uniforme pour la dernière fois, et je suis passé de général Lloyd Austin à Lloyd Austin. J'arrive donc dans ce nouveau rôle en tant que leader civil, avec une expérience militaire, certes, mais aussi avec une profonde appréciation et un respect de la sagesse derrière l'idée de placer nos militaires sous la direction d'un civil , a-t-il assuré.

S'engageant à garder ce principe à l'esprit, il a dit avoir hâte de [s]'entourer de civils expérimentés et compétents et de fonctionnaires soucieux d'établir de saines relations entre les civils et les militaires sous une surveillance civile efficace .

Lloyd Austin serait le troisième militaire en 70 ans, après George Marshall, en 1950, et James Mattis, en 2016, à obtenir cette autorisation spéciale de la Chambre des représentants et du Sénat.

Sans remettre en doute ses qualifications, des élus démocrates n'ont pas hésité à exprimer leur inconfort devant la possibilité d'outrepasser une loi qui a pour but de confier à un civil la responsabilité des forces armées américaines, d'autant plus que ce serait la deuxième fois en moins de quatre ans que cela serait nécessaire.

Un des rares leaders militaires afro-américains

Joe Biden a estimé que l' expérience personnelle du général à la retraite Austin aiderait les forces armées à s'assurer qu'elles reflètent la diversité de la nation .

Lloyd Austin a souvent fait figure de pionnier : il a par exemple été le premier Noir à diriger le CentCom, la division de l'armée responsable des opérations américaines au Moyen-Orient, et, avant cela, à commander une division de l'armée.

Quelque 40 % des militaires en service sont des personnes issues de la diversité, a souligné le président désigné.

Pourtant, seuls deux des 43 militaires américains les plus hauts gradés sont des Afro-Américains, la grande majorité étant des hommes blancs, indiquait en juin dernier un article du New York Times.

Celui sur qui Joe Biden a fixé son choix ne faisait même pas partie de la liste des candidats les plus susceptibles d'être sélectionnés.

Selon les sources des médias américains, qui ont révélé lundi la nomination surprise de Lloyd Austin, la favorite était Michèle Flournoy, sous-secrétaire à la Défense dans l'administration Obama.

Elle aurait pour sa part été la première femme à diriger le Pentagone.