Piéton happé à Gatineau : la police a demandé à trois reprises à la SAAQ d'évaluer le chauffeur

À 16 h 58 le 1er décembre 2018, les services d’urgence ont reçu un appel pour une collision entre une voiture et un piéton sur la rue Maclaren Est dans le secteur Buckingham à Gatineau.

La victime est M. Thomas P. Laframboise. À l’arrivée des policiers du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , ce dernier est toujours en vie. Les policiers n’ont observé aucune infraction criminelle sur les lieux de l’accident.

Ils ont toutefois reconnu le conducteur du véhicule impliqué, selon le rapport de la coroner, Me Pascale Boulay. Le SPVGService de police de la Ville de Gatineau avait demandé à trois reprises à la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec de revoir la capacité de conduire du conducteur quelques mois avant le drame. La dernière demande était en septembre 2018.

M. Laframboise a été transféré à l’Hôpital de Hull où il est décédé le matin du 5 décembre. Le rapport de la coroner conclut que M. Thomas P. Laframboise est décédé d’un infarctus du myocarde (arrêt cardiaque) dans un contexte de chirurgie à la suite d'un polytraumatisme secondaire à une collision voiture/piéton .

Pas de réévaluation médicale après les dénonciations du SPVG Service de police de la Ville de Gatineau

Me Boulay établit qu’il y a deux causes probables à l’accident dans le rapport. D’abord, l’inattention du conducteur du véhicule, puis le piéton qui n’a pas traversé à une traverse piétonnière , selon Me Boulay. Mais la cause principale est définitivement l’inattention du conducteur , affirme-t-elle.

À chaque fois dans les inquiétudes, [dans] les éléments qui avaient été rapportés par les policiers à la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec , il y avait une progression, il y avait des inquiétudes qui étaient fondées , explique Me Boulay.

Elle note dans son rapport qu’aucune réévaluation médicale complète n’a été faite, selon le rapport de l’évaluateur de la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec après la dernière demande des policiers. Seulement les compétences pratiques déjà définies du conducteur ont été évaluées.

La coroner Pascale Boulay (archives). Photo : Radio-Canada

Je ne peux que m’étonner qu’une évaluation plus poussée n’est pas faite d’office […] lorsque sa capacité de conduire est remise en question plusieurs fois en un laps de temps court par des services policiers. Extrait du rapport d’investigation de la coroner Me Pascale F. Boulay

La nature des observations rapportées dans les demandes multiples de vérification des policiers suggère une apparente progression majeure de troubles de conduite à partir de la première dénonciation policière jusqu’à la dernière, qui pourraient limiter de manière significative la capacité de réagir à l’imprévu , soutient le rapport.

L’évaluation de la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec juge la conduite du conducteur sécuritaire bien que des éléments appuyant les observations des policiers aient été observés.

Des recommandations au MTQ ministère des Transports du Québec et à la SAAQ Société de l'assurance automobile du Québec

Dans son rapport, la coroner recommande au ministère des Transports du Québec ( MTQministère des Transports du Québec ) d’entamer prochainement le processus afin de mettre en vigueur par décret l’article 202.5.1 du Code de la sécurité routière.

L’article permettrait de suspendre dans l’immédiat le permis d’un conducteur qui semble confus ou désorienté au nom de la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec jusqu’à ce qu’il puisse démontrer au moyen d’un examen médical qu’il n’est pas atteint d’un trouble incompatible avec la conduite d’un véhicule routier , peut-on lire dans le rapport.

Est-ce que ça peut éviter une tragédie ? C’est certain que lorsque les policiers remettent en doute la capacité de conduire de quelqu’un, ça peut éviter des accidents , croit Me Boulay.

La preuve policière recueillie au dossier permet d’établir avec une forte probabilité que si l’article 202.5.1 avait été en vigueur en septembre 2018, les policiers du SPVGService de police de la Ville de Gatineau auraient suspendu sur le champ le permis de conduire du conducteur. Extrait du rapport d’investigation de la coroner Me Pascale F. Boulay

À la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec , le rapport de Me Boulay recommande de revoir l’évaluation de conduite du conducteur impliqué menée en septembre 2018 à la lumière des dispositions prévues au Règlement relatif à la santé des conducteurs [...] et d’y apporter les correctifs appropriés .

Il propose également de resserrer les critères d’évaluation de conduite lorsque la capacité de conduire d’un individu est remise en question dans un intervalle court, à la suite de multiples dénonciations policières .

Finalement, il est recommandé à la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec de sensibiliser davantage la population aux comportements piétonniers sécuritaires.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la SAAQSociété de l'assurance automobile du Québec n’a pas voulu commenter, disant être à l’étape d’analyser le rapport. Il est trop tôt pour faire des commentaires puisque le rapport est rentré la semaine dernière. Nous ne commenterons pas le rapport en question , a-t-elle dit.

Avec les informations de Catherine Morasse