La Première Nation de Kwanlin Dün se raconte dans un nouveau livre historique

Ce beau livre est un cadeau pour notre peuple, aujourd'hui et pour toutes les générations futures , s'enthousiasme Bill Webber, qui a fait partie de l'équipe de révision technique du livre.

Le livre, Kwanlin Dün Dǎ kwǎndur ghày ghakwadîndur : Our Stories in Our Words, est le fruit d’un travail qui a débuté il y a 10 ans et qui a mis à profit toute la communauté.

Grâce aux conseils des anciens, au partage d’histoires et de photos des familles, d’entrevues, il s’agit d’un livre d'histoire définitive de la Première Nation de Kwanlin Dün (PNKD), affirme sa chef, Doris Bill.

Le livre est organisé en quatre sections, qui reprennent le rythme des saisons, comme l'ont suggéré les anciens. Il commence au printemps d'il y a longtemps, lorsque le monde a commencé et se poursuit jusqu'à la fin de l'été d'aujourd'hui , où la PNKDPremière Nation de Kwanlin Dün est une Première Nation autonome dotée d'un traité moderne.

Le livre rassemble des photos d'archives et des témoignages de la communauté. Photo : Paul Tukker/CBC

M. Webber évoque les changements rapides auxquels sa communauté a dû faire face au fur et à mesure de la croissance de Whitehorse, notamment la destruction permanente des zones de chasse et de pêche et les nouveaux arrivants qui ont remis en question leurs droits et libertés. Autant d'éléments qui se retrouvent dans le livre.

De notre vivant, nous avons vu les parcelles de myrtilles autour de Whitehorse balayées à jamais, ainsi que les effets de la construction du barrage hydroélectrique sur la pêche au saumon à Marsh Lake, qui était très fructueuse avant ça , affirme-t-il. Pour lui, ce livre contribue à faire renaître cette culture qui a été enlevée.

Nous voulons que les gens comprennent l'impact que ces événements ont eu sur nous. Bill Weber, membre de l'équipe de révision technique du livre Kwanlin Dün Dǎ kwǎndur ghày ghakwadîndur : Our Stories in Our Words

La chef Doris Bill pense, elle, que le livre est le fruit de l'autodétermination de la Première Nation. Il s'agit d'un élément clé de l'entente définitive de la PNKDPremière Nation de Kwanlin Dün , avance-t-elle.

Ce dernier a été publié à l'occasion du 15e anniversaire de cette entente, que la Première Nation a signé avec le gouvernement fédéral et le celui du Yukon.

Il documente les connaissances, la sagesse, le courage, la force et la résilience de nos ancêtres , mentionne Mme Bill. Il comporte aussi une section avec du vocabulaire traduit dans la langue autochtone.

Le livre comporte un lexique. Photo : Avec l'autorisation de la Première Nation de Kwanlin Dün

Nous racontons ces histoires pour que nous sachions - et que tous les gens sachent - comment nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui , ajoute-t-elle Doris Bill.

Chaque membre de la PNKDPremière Nation de Kwanlin Dün recevra gratuitement le livre, à condition qu’il soit âgé de plus de 16 ans. La Première Nation organise une collecte de livres en voiture à la Nàkwät'à Kų̀ Potlatch House, le 17 décembre, de 15 h 30 à 17 h 30.

Des copies sont disponibles au Mac's Fireweed Books et au Centre culturel Kwanlin Dün.