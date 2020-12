L’Europe aussi se prépare à un Noël tranquille

La chancelière allemande en est venue à supplier ses concitoyens mercredi dans un discours devant le Parlement. Il faut réduire les contacts, a-t-elle lancé, les mains jointes dans un geste qui rappelle la prière.

Ça me blesse, ça me fait mal au cœur , a-t-elle déclaré, mais nous nous serons vraiment plantés si nos grands-parents meurent de la COVID après avoir célébré en famille.

Évitons que ce soit le dernier Noël avec nos grands-parents , plaide-t-elle.

La seconde vague en Allemagne s’avère plus mortelle que la première. Les restrictions actuelles ne semblent pas assez efficaces.

Si le prix que nous payons pour [des contraintes peu strictes] est de 590 décès par jour, c’est inacceptable , a lancé la chancelière aux députés.

Un plaidoyer passionné qui a aussi retenu l’attention en Europe. Peut-être parce que l’appel d’Angela Merkel à ses concitoyens était plus clair et plus émouvant que les autres.

Des tests contre la COVID-19 sont offerts à l’entrée de cette boîte de nuit de Berlin, le KitKatClub. Photo : AP / Britta Pedersen

Entre allègement et resserrement des restrictions

Depuis quelques jours, les dirigeants européens dévoilent chacun à leur tour les consignes qui doivent guider leurs concitoyens durant les dernières semaines de décembre.

L’Italie, par exemple, a décidé de serrer la vis. Interdiction de sortir de sa ville les 25 décembre et 1er janvier. Pas de déplacements entre régions durant deux semaines.

La messe de minuit sera avancée à 20 h pour cause de couvre-feu. Le premier ministre, Giuseppe Conte, craint une troisième vague de cas qui pourrait être violente dès janvier.

Les familles belges, l’un des peuples les plus endeuillés, ne pourront pas accueillir plus d’un invité pour partager la dinde, le boudin de Noël ou la boûkète.

Une trêve de Noël a été déclaré au Royaume-Uni, un allègement permettant à trois familles de se réunir, peu importe de quelle région du pays elles proviennent.

Les Espagnols et les Portugais aussi profiteront de règles légèrement assouplies, notamment pour permettre les rencontres dans une période traditionnellement très importante pour eux.

Le président français Emmanuel Macron. Photo : AFP / Ludovic Marin

Et les Français?

Dans l’Hexagone, c’est encore l’incertitude. Dans la seconde partie de novembre, l’épidémie semblait reculer, laissant entrevoir un assouplissement des contraintes, la possibilité de traverser le pays pour célébrer avec quelques proches.

Mais depuis quelques jours, le nombre de nouvelles contaminations ne chute plus. La baisse spectaculaire des indicateurs s’est transformée en plateau.

De quoi remettre en question les plans de déconfinement prévus pour la mi-décembre. Jeudi, le premier ministre devrait donner l’heure juste aux Français.

Jean Castex n’est pas connu pour ses discours émotifs. Mais il doit lui aussi jongler avec les mêmes contraintes qu’Angela Merkel.

Un sondage est venu lui rappeler le difficile équilibre qu’il doit atteindre : seulement la moitié des Français prévoient respecter les limites de six adultes pour les repas de Noël.

Yanik Dumont Baron est correspondant à Paris