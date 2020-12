Un regroupement dans l'est pour améliorer le transport de marchandises

Une vingtaine d’organismes et d’entreprises de l’est de la province ont décidé d'unir leurs forces et de fonder Pôle Québec logistique, un regroupement visant l'amélioration de l'offre en transport de marchandise.

Pôle Québec logistique a entre autres pour mission d'accroître la compétitivité dans le transport, que ce soit par train, bateau, avion ou par la route.

Le nouvel organisme veut notamment maximiser les retombées économiques des projets en développement.

Pour le maire de Matane, Jérôme Landry, cette nouvelle association permettra, par exemple, de trouver des solutions pour que le transport de marchandises soit plus simple.

Parce que actuellement, au niveau du transport camion, c'est relativement simple , illustre-t-il. Pour ce qui est du transport par wagons ou par train, c’est un petit peu plus complexe. Par bateau aussi, il y a beaucoup plus d’étapes et d’acteurs qu’il faut joindre.

On veut vraiment trouver une façon de faciliter les options pour que nos entreprises manufacturières puissent avoir vraiment la possibilité d’exporter leurs produits. Jérôme Landry, maire de Matane

Entreprises et organisations membres du Pôle : Corporation de gestion du port de Baie-Comeau

Ville de Matane

QSL

Groupe Océan

Groupe Desgagnés

Groupe Morneau

CN

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Dolbec International

Congebec

Administration portuaire de Québec

Université Laval

Sollio Groupe Coopératif

Chambre de commerce et d'industrie de Québec

Chambre de commerce de Lévis

Corporation des parcs industriels du Québec

Développement PME Chaudière-Appalaches.

La directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, Karine Otis, voit aussi dans cette association un moyen de faire avancer de nombreux dossiers.

Que ce soit en milieu portuaire, en milieu routier ou en milieu ferroviaire, il y a des enjeux qui sont communs à tous, même si on n’est pas dans le même domaine , explique-t-elle.

À enjeux communs, il y a parfois des solutions communes. Karine Otis, directrice générale de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau