Le CHU de Québec veut une clinique de procréation assistée par souci d'équité

Martin Beaumont en a fait la demande à son patron, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, dans le cadre de l'étude de projet de loi 73.

Le projet de loi vise à modifier différentes dispositions en matière de procréation assistée.

Le CHU de Québec-Université Laval est d'avis que le projet de loi 73, qu'il accueille favorablement, doit prévoir une implantation prioritaire au sein des établissements du réseau public en favorisant l'accès et l'équité interrégional , a témoigné M. Beaumont.

Actuellement, selon le PDG, l'unique choix des résidents de l'Est-du-Québec pour avoir des services de procréation assistée dans le réseau public est de se rendre à Montréal.

Le CHU possède actuellement une entente avec la clinique privée Procréa de Québec, seule avenue pour les couples de l'Est-du-Québec ayant un projet parental nécessitant la fécondation in vitro , selon lui.

Pour Martin Beaumont, il s'agit d'avoir une équivalence des services, autant au public qu'au privé, pour la population de l'Est-du-Québec qui représente un bassin de près de 2 millions de personnes.

Pour le Québec de l'est de Portneuf, jusqu'à la pointe des Îles-de-la-Madeleine, soit [les patients] font appel à la clinique privée qui offre la fécondation in vitro à Québec, soit ils doivent aller à Montréal . Il s'agit selon nous d'une iniquité importante entre les régions en ce qui a trait aux soins tertiaires en fertilité.

M. Beaumont pointe également les nombreux frais que nécessitent les services de procréation assistée.

Pour chaque cycle, six à sept déplacements sont à prévoir sur une période de trois semaines avec la logistique et les coûts que cela implique, notamment en ce qui a trait aux frais de déplacement et de séjour, mais également à l'impact et les coûts sociaux qui demeurent importants.

Martin Beaumont