L'Estrie frappée par 111 cas et 3 nouveaux décès

Les deux secteurs les plus touchés restent, comme c’était le cas au cours des derniers jours, Sherbrooke et la Haute-Yamaska. Ils rapportent respectivement 47 et 33 nouveaux cas.

Trois nouveaux décès ont aussi été déclarés depuis la veille. Deux d’entre eux sont survenus au Centre d’hébergement pour personnes âgées Villa-Bonheur, à Granby, qui est aux prises avec une importante éclosion touchant une grande partie de ses résidents et de son personnel.

Le troisième décès provient du CHSLD Vigi Shermont, à Sherbrooke, qui est également en situation d’éclosion et qui compte au total 41 résidents et 27 employés qui ont contracté le virus.

85 personnes sont mortes de la COVID-19 en Estrie depuis le début de la pandémie. Au total, ce sont 5603 cas qui ont été recensés sur le territoire depuis mars.

27 personnes sont présentement hospitalisées, dont 3 sont aux soins intensifs. La région compte actuellement 994 cas actifs.