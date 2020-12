Les recherches Google les plus populaires au Canada en 2020 sont...

Sans grande surprise, coronavirus décroche la première place du mot le plus souvent inscrit dans le moteur de recherche dans le monde et au Québec, mais s’inscrit au deuxième rang au Canada, tout juste derrière les élections américaines (3e position au Québec). Si la requête a connu un premier pic à la fin du mois de janvier, c’est surtout à la mi-mars qu’elle a explosé, pile au moment où l’état d’urgence sanitaire a été déclaré au pays.

Les questions quand et comment rembourser la prestation d’urgence canadienne (PCU) , cette aide annoncée en avril par le gouvernement fédéral, ont souvent été posées à Google, particulièrement au Québec.

Effets collatéraux de la pandémie

Que ce soit pour le télétravail ou pour des 5 à 7 entre proches, le succès incontestable de la plateforme de visioconférence Zoom se traduit également dans les recherches les plus populaires, alors qu’elle arrive au second rang du palmarès québécois, et au quatrième rang canadien.

Ce besoin de se connecter, mais aussi de se divertir, s’est également traduit pour ce qui est des jeux vidéo. Among Us arrive en tête de liste de sa catégorie dans le monde. Au Canada, les recherches de mèmes entourant ce jeu de Loups-garous des temps modernes s’inscrivent au troisième rang.

La population canadienne a aussi cherché à se changer les idées devant le téléviseur, alors que les recherches sur la série documentaire Tiger King de Netflix arrivent en tête de liste du palmarès Google. Un succès qui se reflète également dans les mèmes les plus populaires auprès des internautes au pays, avec Tiger King memes (no 1), Carole Baskin memes (no 5) et Joe Exotic memes (no 9).

Les Québécoise et Québécois se sont visiblement mis plus que jamais aux fourneaux, si l’on se fie à la liste des recettes les plus recherchées. Recette pain Ricardo arrive en tête du palmarès, suivi des recettes de Geneviève O’Gleman. On peut également croire que plus de burrata (no 3), de sloppy joe (no 6) et de pieuvre (no 10) ont été dégustées cette année dans la province.

Le sens de la débrouillardise a aussi été de rigueur cette année, alors que les internautes de la province ont été plusieurs à se précipiter sur Google pour apprendre à fabriquer des masques, couper les cheveux d’un homme, faire un levain, fabriquer du Purell maison ainsi que pour savoir quand planter des légumes et semer du gazon.