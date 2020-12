50 % des chirurgies et des interventions non urgentes seront repoussées en Estrie

La moitié des chirurgies et des interventions non urgentes prévues en Estrie au cours des prochaines semaines seront repoussées pour libérer 100 lits à partir du 17 décembre.

C'est ce qu'a annoncé la Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels du CIUSSS de l'Estrie-CHUS en point de presse mercredi.

Ces places incluront 75 lits d'hospitalisation et 25 lits de soins intensifs à l'hôpital Fleurimont et à l'hôpital Hôtel-Dieu, tous deux à Sherbrooke. Ils devront accueillir les gens atteints de la COVID-19 venant de l'Estrie, mais aussi des régions voisines si leurs lits d'hôpitaux viennent à manquer.

C’est un objectif assez imposant, et on ne peut pas y arriver sans diminuer d’autres activités non urgentes , a expliqué la Dre Bellavance.

Les chirurgies reportées sont électives, non urgentes. Les risques de les reporter sont moindres que pour d'autres chirurgies" Dre Colette Bellavance, directrice des services professionnels du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Elle a donné comme exemples les chirurgies de la cataracte et liées à l'orthopédie, en précisant que ces mesures pourraient toutefois toucher toutes les spécialités.

En ce moment, 10 000 personnes attendent des chirurgies dans la région. C'est une baisse de 10 % depuis le printemps dernier, mais ce nombre pourrait très vite réaugmenter au fil des prochaines semaines.

La Dre Bellavance n'a pas pu préciser combien de chirurgies seront reportées dans le réseau, mais a remarqué qu'au niveau des cliniques privées, ces nouvelles mesures signifient qu'environ 800 rendez-vous par semaine seront repoussés ou transformés en rendez-vous à distance.

Des gens ont été touchés par la première vague, arrivaient au fil d’arrivée et vont devoir attendre encore. On en est conscients, et on est désolés encore une fois , s'est-elle excusée, en rappelant que ces mesures sont absolument nécessaires.

Les personnes dont les rendez-vous seront reportés recevront un appel au cours des prochains jours.

Si un patient ne reçoit pas d'appel, son intervention est maintenue. C’est important de vous rendre au rendez-vous, votre condition de santé le requiert , a demandé la Dre Bellavance. Toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour protéger ces patients de la COVID-19, a-t-elle également expliqué.

Pas de changements dans les urgences

La chef du Département de médecine d’urgence, Dre Marie-Maud Couture, a souligné que les urgences vont continuer à fonctionner comme d'habitude.

Je souhaite rassurer la population que les urgences restent ouvertes sans une baisse de capacité, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Si votre condition médicale le requiert, rendez-vous à l’urgence ou appelez le 911. Dre Marie-Maud Couture, chef du Département de médecine d’urgence

Elle a toutefois demandé à la population de faire preuve de discernement et de ne pas se rendre à l'urgence pour des conditions mineures.

Si vous êtes capables de prendre soin de vous, appelez Info-Santé en faisant le 811, consultez un pharmacien, votre médecin de famille ou la clinique de votre quartier , a-t-elle demandé.

Elle rappelle aussi que les tests de dépistage de la COVID-19 ne peuvent pas être menés à l'urgence.

Des mesures à l'échelle du Québec

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS répond ainsi au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), qui a demandé aux CISSS et aux CIUSSS du Québec de mettre en branle leur plan de délestage pour faire de la place aux patients qui nécessitent des soins en raison de la pandémie.

Le nombre de lits à libérer varie d'un établissement à l'autre.