COVID-19 : 7,7 M$ pour couvrir les dépenses des foyers de soins personnels au Manitoba

L’annonce a été faite mercredi par voie de communiqué par le ministre de la Santé, Cameron Friesen.

Nous avons dit aux gestionnaires de foyers de soins personnels de concentrer leurs efforts sur la protection des Manitobains, que les soins aux patients devraient être leur priorité, et non les considérations financières. L’annonce d’aujourd’hui est une autre promesse tenue par ce gouvernement, car des remboursements ont été versés aux gestionnaires , déclare Cameron Friesen dans le communiqué.

Plus tôt cette année, le Manitoba a demandé aux autorités régionales de la santé d’évaluer les dépenses supplémentaires liées à la COVID-19 par les gestionnaires de foyers de soins personnels.

Les coûts admissibles comprennent ceux liés à la dotation en personnel, aux procédures de nettoyage améliorées et au passage au modèle à un seul site qui oblige les employés à travailler dans un seul foyer de soins personnels.

60 000 $ par foyer

Ce financement n’est pas une surprise selon la directrice générale de la Manitoba Association of Residential and Continuing Care Homes for the Elderly, Julie Turenne-Maynard. La seule chose qu’on ne savait pas, c’est le montant qui allait être distribué , poursuit-elle.

La province compte 127 foyers de soins personnels. Julie Turenne-Maynard calcule donc que chacun recevra environ 60 000 $ par foyer . Or, les coûts de fonctionnement des foyers de soins personnels ont explosé avec la COVID-19 et certains des membres de l’Association dépensent 60 000 $ à 100 000 $ par mois dans la lutte contre le coronavirus.

Échec du gouvernement , selon l'opposition

Le chef de l’opposition officielle, Wab Kinew, estime dans un communiqué que les foyers de soins personnels ont payé un prix terrible pour l’échec du gouvernement progressiste-conservateur de Brian Pallister qui n’a pas su se préparer à une deuxième vague .

Ce financement maigre est une mise en accusation de la somme que les progressistes-conservateurs ont investi dans les foyers de soins pour le personnel et les équipements de protection individuelle du mois de mars au mois de septembre , poursuit le chef du Nouveau Parti démocratique.