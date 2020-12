La chef de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de l'aéroport de Vancouver, Nicole Goodman, est le deuxième témoin à comparaître dans la procédure d'extradition de Meng Wanzhou.

Elle a dit se souvenir en détail du moment où l’agent Kirkland a réalisé qu'il avait probablement donné à la GRCGendarmerie royale du Canada les codes d'accès des téléphones de Meng Wanzhou.

Lors de son témoignage, Nicole Goodman a dit avoir convoqué une réunion quelques jours après l'arrestation de la directrice financière de Huawei.

C'est comme s'il avait eu la révélation qu'il avait ce morceau de papier sur lequel figuraient les mots de passe de Mme Meng et qu'il ne savait pas où il se trouvait. Nicole Goodman, chef de l'Agence des services frontaliers du Canada de l'aéroport de Vancouver

Son objectif était de revoir le rôle de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada dans cette affaire.

Pendant que j'avais cette discussion, je m'en souviens très bien, car l'Agent Kirkland - nous étions à une table de conférence et il était juste en face de moi - et pendant que je discutais avec l'équipe, j'ai vu qu'il était devenu blanc et semblait en détresse , a déclaré Nicole Goodman.

Une erreur, dit la supérieure

Lors de l'examen direct par la Couronne, Nicole Goodman a déclaré ne pas douter de la véracité du témoignage de l’agent Kirkland et n'y voir qu'une malencontreuse bévue.

Elle a indiqué qu'il s'agit, selon elle, d'un acte à 100 % accidentel .

Elle a dit en être certaine, tout d'abord à cause de la réaction de l'agent Kirkland, mais aussi parce que le partage d'information constitue une violation des protocoles de l'agence.

Ce n'est pas notre pratique , précise-t-elle.

Nicole Goodman a déclaré que, dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Meng Wanzhou, elle a été en contact avec un attaché juridique du FBIFederal Bureau of Investigation qui cherchait à obtenir une copie de l'examen pratiqué par l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada et des dossiers de voyage de Meng avant une audience pour caution.

Elle a déclaré qu'il était très insistant .

L'attaché juridique du FBI aurait affirmé qu'il avait autorité en vertu d'un protocole d'accord qui régit le partage d'informations entre les agences, mais Nicole Goodman a déclaré qu'elle devait vérifier auprès des employés de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada .

Je craignais que, peut-être parce que je ne leur fournissais pas les informations qu'ils recherchaient, ils essaient de les obtenir ailleurs , a-t-elle déclaré.

Aucune mention de la rumeur d'un accord

La semaine dernière, le Wall Street Journal et Reuters ont rapporté que Meng Wanzhou est en négociation avec le département américain de la justice pour résoudre l'affaire par une sorte d'admission de faute.

Selon les rapports, qui n’ont pas été vérifiés de manière indépendante, l'accord verrait Mme Meng parvenir à un report des poursuites pour soit différer les accusations ou les abandonner à un moment ultérieur.

Meng Wanzhou a nié les accusations portées contre elle et aurait jusqu'à présent refusé l'accord proposé.

En attendant, la procédure judiciaire canadienne continue de se dérouler, la défense recueillant des preuves qu'elle utilisera lors d'une audience, au printemps prochain, où elle plaidera que l'affaire devrait être rejetée en raison d'une série de violations des droits.

La défense affirme également que Mme Meng est utilisé comme monnaie d'échange dans une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et que les États-Unis ont induit le Canada en erreur sur la solidité de l'affaire.

Il n'y a eu aucune référence à la rumeur de l'accord au tribunal, et ni Meng Wanzhou ni ses avocats n'ont fait de commentaires à ce sujet.

Meng Whanzou vit sous une forme d'assignation à résidence qui la voit porter un bracelet de surveillance GPSSystème de localisation par satellite à la cheville. Elle a été libérée sous une caution de 10 millions de dollars dans les jours qui ont suivi son arrestation.

Une erreur déchirante

Nicole Goodman est l'une des 10 agents de l'Agence des Services frontaliers du Canada et de la GRCGendarmerie royale du Canada qui doivent témoigner en lien avec l'arrestation de Meng Wanzhou lors de la procédure d'extradition.

La directrice financière de 48 ans est accusée de fraude pour avoir prétendument menti à un dirigeant de la banque HSBC sur le contrôle, par Huawei, d'une filiale accusée de violer les sanctions économiques américaines contre l'Iran.

Les procureurs affirment qu'en s'appuyant sur les assurances de Meng Wanzhou pour poursuivre une relation financière avec le géant chinois des télécommunications, HSBC a été exposée à un risque de perte et de poursuites.

Les avocats de Meng Wanzhou affirment que l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada et la GRCGendarmerie royale du Canada ont reçu l'ordre du FBIFederal Bureau of Investigation de recueillir des informations en violation des droits de Meng Wanzhou, en demandant aux agents de l' ASFCAgence des services frontaliers du Canada de l'interroger sans avocat et de transmettre les informations au FBIFederal Bureau of Investigation .

L'agent Kirkland a déjà témoigné et déclaré qu'il s'agissait d'une erreur déchirante .

Il a indiqué qu'il avait demandé à Meng Wanzhou ses codes d'accès et les avait ensuite remis à la GRC avec le reste de ses bagages.

Avec les informations de Jason Proctor