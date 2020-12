Marie Eve Lacas à la barre du téléjournal Estrie week-end

Journaliste bien ancrée dans les Cantons-de-l'Est depuis plus de 10 ans, Marie Eve Lacas sera la nouvelle chef d’antenne du Téléjournal Estrie le week-end à compter du 3 janvier 2021.

Elle a toujours le souci de raconter les nouvelles qui ont un impact auprès de nos téléspectateurs, avec à la fois une grande rigueur journalistique et une belle sensibilité , affirme Isabelle Rodrigue, directrice du développement du contenu et de la production à Radio-Canada Estrie, vantant le talent et l'expérience de sa nouvelle chef d'antenne.

Le talent de Marie Eve a par ailleurs largement brillé lors de la réalisation des deux BD reportages Raïf Badawi : rêver de liberté et Lac-Mégantic : la dernière nuit. Avec l’équipe de création, elle a d’ailleurs obtenu le Prix Judith-Jasmin et le Grand prix européen de l’innovation digitale pour la BD reportage sur Raïf Badawi.

Je suis hyper enthousiaste, j’ai vraiment l’impression que ça joint tout ce que j’aime faire : être sur le terrain par moment, aller rencontrer des gens dans leurs histoires, faire rayonner ce qui se passe dans notre région, collaborer avec nos collègues, et être capitaine, car dans la vie j’aime être chef de bord et travailler avec les autres. C'est un projet qui m'enthousiasme au plus haut point. , se réjouit la nouvelle chef d'antenne.

Dans le cadre de ce nouveau poste, elle pourra aussi continuer à aller sur le terrain quelques jours par semaine.

Comme journaliste ça ne me quittera jamais ce besoin-là d’être aussi sur le terrain, donc c’est le meilleur des mondes qui s’offre à moi aujourd’hui. Marie Eve Lacas, nouvelle chef d’antenne du Téléjournal Estrie le week-end

Elle succède ainsi à Louis-Philippe Bourdeau qui a présenté le Téléjournal Estrie le week-end depuis septembre 2019 et qui souhaitait renouer avec sa plus grande passion : le journalisme sur le terrain, en proximité avec l'auditoire.

Avec Chantal Rivest en semaine et Marie Eve Lacas le week-end, le Téléjournal Estrie reste le seul rendez-vous d’information régionale 7 jours sur 7 à 18 h.