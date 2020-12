École francophone à Kingston : retards supplémentaires possibles

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) prévient que des retards supplémentaires pourraient survenir dans la construction de la nouvelle école et du centre culturel francophone à Kingston, notamment en raison de la pandémie. Présentement, l’ouverture est prévue en septembre 2022.

La directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario , Sylvie Tremblay, affirme que malgré les contingences prévues par l’entrepreneur responsable, il est possible que l’ouverture soit de nouveau retardée.

Dans des projets de rénovation et de construction, il y a toujours des imprévus. Sylvie Tremblay, directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEO

On veut être prudent dans notre positionnement, dit-elle. On sait très bien qu’en raison de la pandémie, il y a toute une couche de complexité qui s’ajoute à des projets de ce genre.

La présidente du conseil de parents de l’école secondaire publique de Mille-Îles, Sandra Poulin, se dit déçue de la nouvelle, même si les parents s’y attendaient. Ils sont inquiets que les locaux loués à l’école St-Patrick ne puissent pas adéquatement accueillir les élèves lors de la rentrée 2022.

On veut vraiment s’assurer que les conseils font tout en leur pouvoir pour faciliter une rentrée le plus rapidement possible dans la nouvelle école. Sandra Poulin, présidente du conseil des parents de l'école secondaire publique Mille-Îles

Du côté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), la présidente du conseil de parents de l’école secondaire catholique Marie-Rivier, Anick Chayer, affirme que les parents ont hâte d’avoir leur nouvelle école, mais qu’ils comprennent que la situation actuelle entraîne des retards.

Les parents ne sont pas inquiets parce qu’on est au courant de ce qui se passe , dit-elle.

Advenant des retards, les conseils scolaires ont prévu des solutions de rechange, notamment la prolongation de l’utilisation de leurs locaux actuels.

Des délais bureaucratiques

Le projet de l’école conjointe francophone à Kingston a pris de l’ampleur depuis son approbation initiale en janvier 2018.

Le Centre culturel Frontenac s’est joint d’abord, suivi par la Ville de Kingston, pour l'aménagement d’un parc à côté de l'emplacement choisi. Des ajouts qui ont entraîné des délais supplémentaires, selon le directeur associé de l’éducation du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Marc Bertrand.

Il a été proposé que les deux conseils soient responsables du design et de la construction du parc municipal, pour que ça vienne se greffer au projet. Marc Bertrand, directeur associé du CECCE

Selon Mme Tremblay, les retards sont notamment dus au processus d'approbation du gouvernement.

C’est un peu l’histoire de ce dossier-là, comme plusieurs autres dossiers, où à chaque étape, on attend une approbation du ministère de l’Éducation, qui parfois met des mois à se faire, déplore-t-elle.

Elle souligne quand même la volonté du ministre de l'Éducation Stephen Lecce d’accélérer la prise en charge des projets.

Le cabinet du ministre Lecce avance que la proposition complète déposée par le CECCEConseil des écoles catholiques du Centre-Est et le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario en mars 2020 demandait une analyse plus en profondeur, en raison d’une demande de financement additionnel.

39 M$ pour l’ensemble du projet

En janvier 2018, la proposition pour la nouvelle école francophone à Kingston a été approuvée par le gouvernement avec une enveloppe de 24 M$. Depuis décembre, le coût total est évalué à 39 M$. Cependant, les coûts n’ont pas simplement augmenté de 15 M$, selon M. Bertrand et Mme Tremblay.

Le fameux montant de 24 M$ c’est le financement que nous consentait le ministère de l’Éducation pour la portion "école" du projet, dit-elle.

À ce montant s'ajoutent des sommes pour le centre culturel, le service de garde et le nouveau parc. Le montant tient compte également d’une légère augmentation de coût des matériaux de construction, en raison de la pandémie.

Il n’y a pas un ajout et ce n’est pas le résultat d’une mauvaise planification. Sylvie Tremblay, directrice de l’éducation et secrétaire-trésorière du CEPEO