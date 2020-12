Éclosions de COVID-19 au sein d'équipes sportives de la Saskatchewan

Selon l’Autorité de santé de la Saskatchewan, des éclosions du virus ont été rapportées dans cinq clubs de curling et dans au moins 17 équipes ou ligues de hockey depuis le 13 novembre dernier.

De ce nombre, 10 éclosions sont survenues après l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales le 27 novembre dernier.

Lors de l’annonce de ces nouvelles mesures, le gouvernement de Scott Moe a notamment interdit les sports d’équipe chez les plus de 18 ans, et ce, jusqu’au 17 décembre. Ce jour-là, les autorités sanitaires de la province réévalueront la situation.

Risque de contacts étroits

Selon le professeur de santé communautaire et d'épidémiologie à l'Université de la Saskatchewan, Nazeem Muhajarine, les joueurs de hockey et de curling restent généralement sur la glace pendant plus de 60 minutes lors de la pratique de ces sports. De ce fait, les risques de contacts étroits et de contagions sont multipliés.

Les joueurs de hockey ne gardent pas nécessairement la bouche fermée lorsqu'ils se déplacent sur toute la longueur de la glace, et s'ils sont porteurs du virus qui cause la COVID-19, ils peuvent facilement le transmettre.

Les contacts étroits sont définis comme des personnes qui se trouvent à moins de deux mètres d'un cas positif pendant plus de 15 minutes. Nazeem Muhajarine, professeur de santé communautaire et d'épidémiologie à l'Université de la Saskatchewan

Bien que le port du masque puisse faire une différence lors de la pratique de ces activités, la propagation du virus, selon le médecin, risque aussi de survenir lors de rassemblements dans des vestiaires.

Le Dr Muhajarine recommande aux adeptes de ces sports de rester informer de la propagation du virus dans leur communauté respective, et si possible, de faire preuve de patience pendant quelques mois, le temps que les vaccins bientôt en place assurent une immunité à la population.

Avec les informations de Nicholas Frew