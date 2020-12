Le producteur de cannabis Canopy Growth supprime 220 emplois au pays

Le producteur de cannabis Canopy Growth annonce qu’il cesse ses activités aux installations de Saint-Jean à Terre-Neuve, de Fredericton au Nouveau-Brunswick, d’Edmonton en Alberta, et de Bowmanville en Ontario. De plus, l'entreprise cesse ses opérations de culture de cannabis extérieur en Saskatchewan.

Environ 220 personnes perdront leur emploi en raison de ces fermetures.

Canopy Growth est l’un des plus grands producteurs de cannabis et fournisseur au pays et était l’une des entreprises en lice pour se porter acquéreur de Cannabis NB.

En mars, le producteur avait annoncé la fermeture de deux installations en Colombie-Britannique, supprimant ainsi près de 500 emplois.

Dans un communiqué, le PDGprésident-directeur général de Canopy Growth, David Klein, a indiqué que cette décision a été prise dans le cadre d'une révision des opérations de l'entreprise. Des économies d'échelle de l'ordre de 150 à 200 millions de dollars sont ainsi souhaitées.

Ces fermetures représentent 17 % des activités de l'entreprise et la fin des opérations en Saskatchewan signifie aussi la fin de la production extérieure pour Canopy Growth.

Une usine en construction à Saint-Jean

Canopy Growth avait entrepris la construction d'une toute nouvelle usine à Saint-Jean. Le projet d'une valeur de 90 millions de dollars était bien entamé.

Une image de drone de l'usine de Canopy Growth en construction à Saint-Jean, qui n'ouvrira jamais ses portes. Photo : Gracieuseté Jordan Sinclair

En mars, le député libéral Bernard Davis mentionnait avoir parlé aux dirigeants de l'entreprise qui lui mentionnaient que le projet avançait comme prévu.

Cette nouvelle usine aurait été la plus importante de la compagnie en Atlantique.