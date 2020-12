Emploi : les femmes peinent à réintégrer le marché du travail à l'Î.-P.-É.

En novembre, le nombre d’hommes travaillant à l’Île-du-Prince-Édouard était le même qu’en janvier, soit avant le grand confinement. Pendant ce temps, le nombre de femmes a chuté de plus de 7 % pour la même période.

Pour la directrice du Réseau des femmes de l’Île-du-Prince-Édouard, Jillian Kilfoil, plusieurs facteurs sont responsables de cet écart. Elle indique que les femmes ont moins de postes à temps plein ou de postes permanents, devenant ainsi des travailleurs plus vulnérables .

De plus, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon depuis le début de la crise de la COVID-19.

On voit des industries où il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent, donc, plus touchées par la pandémie que d’autres , explique Jillian Kilfoil.

Par exemple, le milieu de la restauration, de la vente au détail et du tourisme, des secteurs souffrant énormément des répercussions de la pandémie, ont un grand nombre de travailleurs femmes.

Restaurants Canada évalue à 800 000 le nombre d'emplois perdus dans l'industrie de la restauration en raison de la pandémie et du confinement qu'elle a entraîné. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

À l’inverse, certaines industries plus traditionnellement masculines, comme l’industrie de la construction, ont été peu touchées par la pandémie. Elle a même peut-être augmenté ! dit Jillian Kilfoil.

Selon la directrice du Réseau des femmes de l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui empêche les femmes de se trouver un emploi dans des secteurs moins traditionnels, c’est le fait qu’elle n’y soit pas exposée. Elles ne savent pas quelle éducation elles ont besoin, ou quelle est l'expérience , explique Jillian Kilfoil.

Elle mentionne aussi que les employeurs hommes connaissent parfois plus d’employés hommes de leur milieu, qu’ils auront tendance à embaucher.

Un problème au-delà de la pandémie

Les femmes font beaucoup plus de travail non payé, en comparaison aux hommes, selon Jillian Kilfoil. Il est aussi parfois plus difficile pour les femmes de participer au marché du travail, notamment en raison de la gestion familiale et la garde des enfants.

Jillian Kilfoil ajoute que cette tendance est rendue plus visible par les répercussions qu’apporte la pandémie, mais qu’elles existent depuis longtemps.

Jillian Kilfoil du Réseau des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : Radio-Canada / René Godin

Le réseau met d’ailleurs beaucoup de l’avant différentes initiatives pour stimuler l’égalité des genres dans chaque industrie.

Leur programme TradeHERizons créer des ponts entre les femmes de différentes industries non traditionnelles. Ce type de travail est encore plus important en temps de pandémie , dit-elle.

Il existe aussi des programmes de soutien qui peuvent aider les femmes à transformer leur carrière. Mais, on veut aussi que chaque industrie soit viable pour les femmes et les hommes, et on veut augmenter les conditions dans tous les secteurs , dit Jillian Kilfoil.

Jillian Kilfoil espère que l’égalité en milieu de travail se stabilise quand la pandémie sera derrière nous, mais elle indique qu’il y aura encore des défis.

Avec les informations de l’émission Le Réveil Île-du-Prince-Édouard