Il y a 50 ans : la commission Bird sur la situation de la femme au Canada

La Commission royale d'enquête sur la situation de la femmeau Canada est instituée le 3 février 1967.

Le premier ministre Lester B. Pearson nomme la journaliste Florence Bird pour présider cette commission d’enquête qui a pour mandat d’établir un portrait de la condition des femmes et de formuler des recommandations au gouvernement fédéral.

Les travaux de la commission Bird

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Femme d'aujourd'hui, 9 février 1967

Quelques jours à peine après cette nomination, le 9 février 1967, la journaliste Paule Sainte-Marie s’entretient avec Florence Bird pour l’émission Femme d’aujourd’hui.

Florence Bird, mieux connue dans les médias sous le pseudonyme d’Anne Francis, lui confie sa grande surprise d’avoir reçu cet appel du premier ministre du Canada.

Sa première réaction aura été de demander un moment de réflexion afin de discuter de cette offre avec son mari.

Est-ce que les femmes posent suffisamment problème pour justifier une commission royale d'enquête? , lui demande la journaliste de Femme d’aujourd’hui.

La présidente de la commission Bird acquiesce, soutenant que de nombreuses lois lui semblent désuètes dans une société qu’elle juge en pleine transformation.

La reine Victoria est morte, mais les lois restent encore , souligne-t-elle à la journaliste.

Le monde a tellement changé. Notre vie est tout à fait différente. Florence Bird

Des groupes de femmes ont fait pression pour que cette commission soit mise sur pied, rappelle Florence Bird. Il faut maintenant étudier ce qu’elles demandent et ce dont elles ont besoin afin de leur assurer des chances égales aux hommes dans toutes les sphères de la société.

Le milieu du travail notamment, lui semble un volet important de son enquête, bien que les lois s’y rattachant soient de juridiction provinciale.

Je pense que si nous faisons une enquête, les provinces entendront ce qui se passe et auront une idée de ce qu'il faut faire , soutient la présidente de la commission Bird.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Femme d'aujourd'hui, 31 décembre 1968

Pour mener les travaux de la commission d’enquête, Florence Bird est appuyée de six commissaires, soit quatre femmes et deux hommes.

Parmi eux, on compte notamment la professeure de littérature Jeanne Lapointe qui a fait partie de la commission Parent sur l’enseignement au Québec et le démographe Jacques Henripin.

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 31 décembre 1968, le commissaire Jacques Henripin aborde le déroulement des travaux avec la journaliste Nicole Godin.

La commission Bird vient alors de terminer ses audiences publiques qui se sont tenues dans les grandes villes et capitales canadiennes entre avril et décembre 1968.

L’heure est maintenant à colliger les informations et à analyser les résultats des différentes recherches commandées par la commission d’enquête.

La participation des Canadiennes et Canadiens à cette enquête est considérable. La commission a reçu un millier de témoignages et de lettres en plus de 500 mémoires, dont 350 entendus dans le cadre des audiences publiques.

Le commissaire Jacques Henripin mentionne avoir été étonné de l’attitude des femmes qui se sont présentées devant la commission et souligne la qualité des mémoires reçus.

Il faut dire que ce que nous avons entendu, c'était présenté d'une façon extrêmement intelligente, pondérée et précieuse. Les femmes qui se présentaient avaient beaucoup d’assurance. Jacques Hen

Le démographe aurait aimé entendre davantage d’hommes qu’il considère autant concernés que les femmes par les problèmes qui ont été exposés au cours des audiences publiques.

Des problèmes souvent exprimés de façon précise et qui lui ont paru assez semblables d’une province à l’autre.

Les recommandations de la commission Bird

Le rapport veut établir que les hommes et les femme sont une condition commune en tant qu'êtres humains tandis que la société présente donne à chaque sexe une condition à part. Le journaliste Lucien Millet

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Téléjournal (audio), 7 décembre 1970 Photo : Musée québécois de la culture populaire

Le rapport de 488 pages de la commission Bird est déposé aux Communes le 7 décembre 1970. Il compte 167 recommandations visant à améliorer la situation des femmes au Canada.

Le journaliste Lucien Millet en offre un premier aperçu au Téléjournal du 7 décembre 1970, dont nous avons conservé la bande audio.

La commission suit comme premier principe que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes responsabilités , explique le journaliste.

Ainsi, pour les femmes ayant choisi la vie au foyer, le rapport Bird recommande l’octroi d’une pension de vieillesse en reconnaissance de leur travail non rémunéré.

Des recommandations du rapport touchent aussi celles qui travaillent à l’extérieur, notamment quant à la discrimination, l’équité salariale et l’accès aux postes de direction.

Le rapport Bird recommande également l’instauration d’un congé de maternité relié à l’assurance-chômage.

Le soin des enfants est une responsabilité que doivent partager la mère, le père et la société , affirme Florence Bird en remettant son rapport.

En ce sens, la présidente de la commission Bird juge primordial l’établissement d’un réseau national de garderies publiques.

Des recommandations encouragent aussi une meilleure diffusion de l’information sur la contraception, une éducation non sexiste et une modification au Code criminel sur la question de l’avortement.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Femme d'aujourd'hui, 8 décembre 1970

L’émission Femme d’aujourd’hui du 8 décembre 1970 est consacrée au rapport de la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au Canada.

L’animatrice Aline Desjardins s’est entretenue la veille avec le premier ministre Pierre Elliot Trudeau qui admet en avoir lu que les têtes de chapitre, mais qui jugeait important de le rendre public le plus rapidement possible.

L’animatrice recueille aussi les réactions du ministre Jean Marchand qui s’intéresse plus particulièrement aux discriminations sur le marché du travail et du député conservateur Georges Valade qui s’oppose au rapport dans son ensemble.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Femme d'aujourd'hui, 8 décembre 1970

L’entrevue la plus intéressante réalisée à Ottawa est cependant celle avec le député libéral André Ouellet qui offre une meilleure analyse des suites possibles de ce rapport.

Ma première réaction, c'est que c'est un travail extrêmement important qui a été fait par la Commission , exprime le député de Papineau à l’animatrice Aline Desjardins. Et je suis convaincu que le gouvernement donnera suite à bon nombre de ses recommandations.

C'est au cours des prochains mois qu'on verra jusqu'à quel point le rapport était important. André Ouellet

Certaines recommandations relèvent de compétences provinciales, souligne André Ouellet, mais leur mise en application dépend surtout de la pression qui sera exercée sur les gouvernements.

Le député soutient que les mouvements de femmes, regroupements et organismes doivent maintenant lire le rapport et militer pour la réalisation de ses grands principes.

Avec son rapport, la Commission Bird a fait de la condition des femmes un enjeu public. La reconnaissance du statut de la femme peut ainsi dorénavant être vue en tant que problème social devant être réglé collectivement et non individuellement.

Deux mois après la publication du rapport, l’émission Femme d’aujourd’hui entreprend d’ailleursune tournée en région afin de poursuivre la réflexion et sonder les Québécoises sur ses conclusions.

Les lendemains de la commission Bird

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Femme d'aujourd'hui, 24 mars 1975

La sociologue Monique Bégin est l’invitée de l’émission Femme d’aujourd’hui du 24 mars 1975 consacrée à l’histoire des femmes.

Monique Bégin a agi comme secrétaire générale de la commission Bird avant de s’impliquer activement en politique.

Elle discute avec l’animatrice Aline Desjardins de l’impact de cette enquête nationale sur la situation des femmes, des changements apportés et du travail qu'il reste à accomplir.

Outre d'avoir équipé les femmes de partout d'un outil de travail, je pense que la Commission royale a donné ses lettres de créance au statut de la femme. Monique Bégin

La députée libérale de Saint-Michel considère qu’au fédéral, la majeure partie des recommandations du rapport Bird ont été mises en pratique.

Le bill omnibus a été adopté, le régime de pension a été modifié et un congé de maternité de 18 semaines a été instauré. Il faudra toutefois attendre quelques années pour régler la question délicate de la décriminalisation de l’avortement qui n’avait d’ailleurs pas fait l’unanimité au sein même des commissaires.

L’ex-secrétaire générale de la commission Bird souligne la création de plusieurs organismes de condition féminine qui donnent également suite aux recommandations des rapports.

La présence des femmes dans des postes de pouvoir constitue pour Monique Bégin un chapitre faible du rapport de la Commission Bird et un problème encore bien aigu.

Ça ne se décide pas par loi, c'est aux femmes à le décider et à aller le chercher. Monique Bégin

Les mouvements de femmes ne se rendent pas compte du pouvoir extraordinaire qu'elles ont entre les mains, soutient-elle en ajoutant que la pression publique peut faire une différence.

L’égalité de salaire et l’accès à des garderies sont par exemple des enjeux fondamentaux sur lesquels il demeure nécessaire d’agir en 1975.

La première Québécoise élue à la Chambre des communes invite dans cette optique les téléspectatrices de Femme d’aujourd’hui à apprendre la solidarité, à se mobiliser et à s’exprimer.

Dans un portrait diffusé au Téléjournal du 8 mars 2017, elle reviendra sur cette époque charnière pour le mouvement féministe, confirmant la résonnance et l’influence de la commission Bird, dont plusieurs principes sont débattus jusqu’à aujourd’hui.