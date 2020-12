Des lutins prennent d'assaut la ville d'Edmundston pour le temps des Fêtes

Des lutins sont présents un peu partout dans le centre-ville. L'événement, qui se déroule du 1er au 24 décembre, permet aux gens de déambuler les rues enneigées d'Edmundston à la recherche de douze vitrines au thème de Noël.

L'idée vient de la Société de développement du Centre-ville d’Edmundston, qui cherchait à remplacer le traditionnel défilé du Père Noël par un événement plus sécuritaire, en raison de la pandémie.

L’Office du tourisme d'Edmundston Madawaska a été sollicité à titre de commanditaire, et en discutant avec d’autres partenaires, nous avons cru dans le potentiel de bonifier le projet initial et le faire évoluer vers le concept de la Grande virée des lutins , explique Johanne Bérubé Gagné, directrice générale de l'Office du tourisme d'Edmundston Madawaska.

Les commerces ont décoré leurs fenêtres aux couleurs de Noël. Photo : Radio-Canada / Jessica Savoie

Un événement qui permet non seulement aux gens de découvrir les commerçants, mais aussi de profiter de l'air frais et des décorations qui transforment la ville.

De semaine en semaine, le projet a grandi et continue de grandir pour la joie et le bonheur de partager des sourires et d’inviter les gens à mettre de la lumière et de la vie autour des autres. Johanne Bérubé Gagné, directrice générale de l'Office du tourisme d'Edmundston Madawaska

S'amuser tout en redonnant aux autres

Et les lutins ne font pas que jouer la comédie : les cadeaux qui sont emballés seront réellement distribués à Noël et ce, à plus de 250 enfants de la région.

C'est une initiative des policiers municipaux qui organisent une collecte annuelle de jouets dans le cadre de l'événement l'Arbre du partage. L'emballage revient aux jeunes de la Troupe communautaire des jeunes acteurs du Madawaska.

Les lutins participent à des vitrines animées le vendredi soir et le samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Jessica Savoie

Les enfants ont aussi l'occasion d’aller saluer le Père Noël à travers une vitrine, une façon ingénieuse de continuer les traditions des Fêtes durant la pandémie.

Les enfants ont l'occasion de saluer Papa et Maman Noël dans les vitrines animées. Photo : Tourisme Edmundston

Maman Noël est pour sa part heureuse de pouvoir participer aux célébrations de la municipalité. Lise Daigle Laliberté croit qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de voir le sourire des enfants s'illuminer lorsqu'ils croisent son regard de l'extérieur.

Maman Noël et ses lutins s'activent à la confection de biscuits de Noël. Photo : Avec la gracieuseté de / Lise Daigle Laliberté

Je ne me sens pas inquiète du tout avec l'apparition des nouveaux cas de COVID-19 pendant l'événement , indique Mme Daigle Laliberté, qui participe comme Mère Noël pour une deuxième année.

Mme Daigle Laliberté participe comme Maman Noël pour une deuxième année consécutive. Photo : Avec la gracieuseté de / Lise Daigle Laliberté