Les études, c'est du sérieux chez les Olympiques de Gatineau

Le défenseur de 2e année, Olivier Boutin, a remporté le titre de joueur-étudiant du mois de novembre avec une moyenne générale de 90 %. Le mois précédent la recrue Tristan Luneau avait fait encore mieux avec une moyenne de 97 %.

Le défenseur des Olympiques de Gatineau, Olivier Boutin. Photo : Getty Images / Icon Sportswire

Louis [l’entraîneur et directeur général] met l’accent sur les cours et notre réussite. C’est sûr qu’on est beaucoup plus portés à faire attention et à mettre des efforts là-dedans. En général, tout le monde travaille plus fort , mentionne Boutin.

Pas moins de cinq personnes chapeautent les études des joueurs des Olympiques cette saison. Les conseillers pédagogiques, Yvan Nolet et Dominique Bilodeau, s’occupent des jeunes du secondaire, tandis que Mélanie Langlois-Sabourin et Maxime Saumure encadrent les étudiants du Cégep. Le directeur général adjoint, Martin Raymond, garde un oeil sur tout ce beau monde.

Les joueurs des Olympiques profitent d'un encadrement rigoureux pour connaître du succès dans leurs études. Photo : Gracieuseté de Yvan Nolet

La nouvelle orientation des Olympiques fait en sorte qu’on a les résultats qu’on a. Avec cette structure, on assure le suivi auprès des jeunes et auprès des institutions scolaires. Ça fait vraiment en sorte que les jeunes sont à jour. Ils sont redevables en quelque sorte , souligne Yvan Nolet.

Je suis d’accord avec cette philosophie. Si l’entraîneur pense seulement au hockey que les études ne sont pas importantes, des gars vont prendre du recul et couler. Les gars sont à leur affaire. Olivier Boutin, défenseur

Le conseiller pédagogique Yvan Nolet (à gauche) encadre les joueurs des Olympiques qui étudient au secondaire, dont Antonin Verreault. Photo : Gracieuseté de Yvan Nolet

Chaque jour, les joueurs font la navette entre l’aréna Baribeau et le Centre sportif de Gatineau où une bulle-classe a été créée. Le suivi est serré et constant.

On est en mesure de suivre quotidiennement ce que les jeunes. On sait exactement où il est rendu dans ses échéanciers, on a un contact direct avec les enseignants. Il y a une grande variété d’institutions impliquées. Notre rôle, c’est vraiment de s’assurer que les jeunes se présentent en salle-école et toute l’équipe des Olympiques assure le succès scolaire des joueurs , ajoute M. Nolet.

Des jeunes plus motivés

L’organisation a créé un environnement de travail qui incite les joueurs à se dépasser sur la glace, mais aussi dans leurs études. Les conseillers pédagogiques profitent de la situation et encadrent des jeunes plus motivés que jamais.

C’est vraiment une des choses qui me frappent. On voit les sacrifices que les jeunes font, vraiment. C'est quelque chose de voir ça , se félicite Yvan Nolet.

Emerik Despatie et Justin Bergeron travaillent ensemble pendant une période d'études des Olympiques de Gatineau. Photo : Gracieuseté de Yvan Nolet

On fournit un rapport à la Ligue et au DG et on fait des rencontres si nécessaire pour faire des suivis scolaires et des ajustements, si nécessaire. Je pense que la structure qu’on a mise en place est une structure gagnante. Yvan Nolet, conseiller pédagogique

Plusieurs jeunes ont d’ailleurs décidé de demeurer à Gatineau plus longtemps afin de poursuivre leurs études, malgré le prolongement du congé des fêtes dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les recrues montrent même l’exemple.

Dans ma tête, je croyais que ce serait les premiers à dire qu’ils s’ennuient de leurs familles. Si j’avais 19-20 ans et que je voyais les jeunes de 16 ans rester, je me dirais que je dois m’organiser pour montrer leur bon exemple , rigole M. Nolet.

La saison atypique dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , avec de nombreux matchs annulés et moins de déplacements, a aussi profité aux joueurs. Le défi sera de maintenir ce rythme lorsque le hockey junior reprendra un horaire régulier.

Samuel Savoie est félicité par ses coéquipiers après son but contre les Voltigeurs. Photo : Jimmy Pearson / LHJMQ

C’est sûr que ça va être plus difficile. On va être plus souvent parti sur la route, avec plus de matchs et moins de temps d’études. Dans cette situation-là, c’est juste les gars qui vont devoir être plus à leur affaire , souligne Boutin.

Visiblement, peu importe les développements sur la glace au cours des prochains mois, les joueurs des Olympiques de Gatineau ont compris que les études resteront une priorité.