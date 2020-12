Cinq jeux vidéo conçus à Québec pour jouer « local »

«Aeolis Tournament» a été conçu par Beyond Fun Studio. Photo : Courtoisie / Beyond Fun Studio

Aeolis Tournament

Beyond Fun Studio

PC, Mac et Switch

Ce jeu d’action multijoueur conçu par le studio indépendant Beyond Fun Studio a remporté le titre du meilleur jeu lors de l’édition 2019 du concours Catapulte récompensant la relève à Québec. Aeolis Tournament vous permet d’affronter jusqu’à sept joueurs, que ce soit dans votre salon ou en ligne. Sa prise en main rapide le rend accessible pour les joueurs débutants, bien qu’il saura aussi plaire aux joueurs plus expérimentés. Ses modes de jeu, bien qu’ils s’articulent tous autour d’une mécanique similaire, sont suffisamment variés pour qu’on ait envie d’y rejouer.

«Just Shapes and Beats» est une création de Berzerk Studio. Photo : Courtoisie / Berzerk Studio

Just Shapes and Bits

Berzerk Studio

PS4, Switch, PC et Mac

Les amateurs de musique electro vont adorer ce jeu de rythme produit par Berzerk Studio. Pas de tutoriel ni d’introduction; dès les premières secondes, on se retrouve dans une partie frénétique où nous devons sauver notre pixel bleu des zones roses qui bougent au son de la musique. L’équivalent ludique de boire trois cafés d’une traite. À jouer avec des écouteurs, à moins d’avoir des voisins très tolérants.

«Foundation» est une création de Polymorph Games. Photo : Courtoisie / Polymorph Games

Foundation

Polymorph Games

PC

Lancé l’an dernier, Foundation est issu d’une campagne de sociofinancement fructueuse qui a permis à Polymorph Games d’amasser 167 000 $ par l'entremise de la plate-forme Kickstarter. Ce jeu de simulation vous met dans la peau d’un urbaniste de ville médiévale qui doit construire châteaux, églises, moulins, etc., pour assurer une vie prospère à ses citoyens. Contrairement aux autres jeux de gestion du genre, Foundation n’utilise pas un système de grille, ce qui vous permet de placer vos bâtiments où bon vous semble. Attention! Sa superbe trame sonore et son style visuel attrayant contribueront à vous faire perdre la notion du temps.

«The Messenger» a été conçu par Sabotage Studio. Photo : Courtoisie / Sabotage Studio

The Messenger

Sabotage Studio

PC, Switch, PS4 et Xbox One

Alerte nostalgie! The Messenger remet au goût du jour les jeux de plate-forme qui ont fait les beaux jours des consoles 8 bits et 16 bits. On y incarne un ninja porteur d’un parchemin indispensable au salut de l’humanité, rien de moins. Succès critique et populaire, il a contribué à faire de Sabotage Studio un des studios indépendants québécois les plus en vue sur la scène internationale.

Pour en savoir plus : Jeux vidéo : la méthode Sabotage

«Overloot» est une création de BKom Studios. Photo : Courtoisie / BKom Studios

Overloot

BKom Studio

iOs, Android

À travers une mer de jeux de casse-tête disponibles sur téléphone intelligent, BKom Studios a réussi à tirer son épingle du jeu avec Overloot. Commercialisée l’automne dernier en cinq langues dans 155 pays, cette création combine casse-tête et combat, avec une touche d’humour. Pas de dextérité? Pas de problème. Vous devrez toutefois réfléchir vite afin de poursuivre votre progression dans le jeu. Ne vous en privez pas, il est gratuit.