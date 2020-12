Six nouveaux cas de COVID-19 signalés en Nouvelle-Écosse

La COVID-19 vient d’être dépistée chez six autres personnes vivant dans le centre de la Nouvelle-Écosse, annonce mercredi le ministère de la Santé et du Mieux-être.

Quatre d’entre elles ont eu des contacts étroits avec d’autres personnes atteintes et déjà connues des autorités médicales.

Le cinquième nouveau cas est lié à un voyage à l’extérieur des provinces de l’Atlantique et cette personne est en isolement, selon le ministère.

L’origine du sixième nouveau cas fait quant à lui l’objet d’une enquête.

Le premier ministre Stephen McNeil rappelle que le coronavirus peut toujours se propager dans les autres régions de la province. C'est à nous de rester vigilants et de continuer de respecter toutes les mesures et les restrictions en matière de santé publique, y compris limiter nos contacts sociaux et nos déplacements , souligne-t-il, cité dans un communiqué.

La province compte en ce moment 71 personnes ayant la COVID-19, soit 8 de moins que mardi. Aucune d’elles n’est hospitalisée. Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Robert Strang, s’en réjouit.

Je suis ravi de voir que le nombre de cas liés à des rassemblements sociaux a diminué considérablement. Il s'agit d'une indication que les restrictions sont efficaces. Nous devons continuer de respecter toutes les mesures de santé publique pour maintenir cette tendance et continuer d'aplatir la courbe , affirme le Dr Strang, cité dans le même communiqué.

Les autorités médicales recommandent aux gens de consulter l’outil d’autoévaluation en ligne  (Nouvelle fenêtre) en cas d’apparition de fièvre ou de toux ou d’au moins deux des autres symptômes suivants: mal de gorge, écoulement nasal ou congestion nasale, mal de tête, essoufflement ou difficulté respiratoire.