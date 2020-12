COVID-19 : 4 décès et 71 nouveaux cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le bilan régional se situe maintenant à 159 décès depuis le début de la pandémie et à un total de 5980 personnes infectées.

Le nombre de nouvelles infections continue d’être stable, sous la barre des 100 cas, depuis plusieurs jours. L'institut national de la santé publique du Québec dénombre 731 cas actifs dans la région. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean (263,30) se situe au deuxième rang, derrière la région de Laval (264,03), pour le nombre de cas actifs par 100 000 habitants.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) indiquait lors d’un point de presse, mardi, qu’une éclosion est en cours à l’urgence de l’hôpital de Chicoutimi. Le nombre d’hospitalisations demeure élevé et le CIUSSS est forcé de réduire plusieurs activités, dont les chirurgies.

Au Québec,la santé publique rapporte 1728 nouveaux cas et 37 décès supplémentaires.