L’hiver à nos portes : neige, pluie verglaçante et froid attendent le sud du Manitoba

Environnement Canada a enregistré des températures supérieures aux normales saisonnières pour le début du mois de décembre, dont un record de température de 7°C mardi. Le maximum prévu pour mercredi est de 5°C.

Toute la neige accumulée qui a fondu avec les températures plus clémentes sera bientôt remplacée par d'autres averses de neige et de pluie verglaçante. Et le froid hivernal sera de retour.

Environnement Canada prévoit un maximum de -11°C samedi et de -18°C lundi.

Un système dépressionnaire se déplacera du nord des États-Unis jusqu’au sud du Manitoba.

Pluie verglaçante à prévoir

Cette dépression entraînera un mélange de précipitations sur les secteurs ouest de la province à compter de mercredi soir et se dirigera sur les secteurs est au cours de la nuit de mercredi, indique Environnement Canada dans son bulletin météorologique spécial.

Toutes les zones grises font partie du bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada. Photo : Environnement Canada

La dépression occasionnera un mélange de pluie et de pluie verglaçante, en plus de précipitations de neige de 5 à 10 centimètres, depuis les environs de Brandon jusqu'à Winnipeg.

Il y a un risque important de pluie verglaçante sur l'ouest du Manitoba, et particulièrement sur la vallée de la rivière Rouge et vers l'est au cours de la fin de la soirée et au cours de la nuit [de mercredi] , note Environnement Canada.

Les conditions seront surveillées de près selon l'agence fédérale, car des avertissements de pluie verglaçante pourraient être émis à mesure que l'événement se rapprochera .

Les normales de saison pour le sud du Manitoba se situent à des maximums d’environ -9°C et des minimums de -19°C.

Avec l'arrivée du froid, il pourrait faire jusqu'à -24°C à Winnipeg dans la nuit de dimanche à lundi, selon les prévisions.

Avec les informations de CBC/Radio-Canada