COVID-19 : 1890 nouveaux cas et 28 morts en Ontario

Des 1890 nouveaux cas confirmés dans la province, mercredi, Toronto en recense 517 et la région de Peel, 471.

Parmi les autres régions les plus touchées, la région de York a 187 cas; Hamilton, 97; Halton, 96; Windsor-Essex, 94; Durham, 75; Waterloo, 64; Niagara, 43; Middlesex-London, 37; Simcoe Muskoka, 34 et Ottawa, 33.

Malgré l'augmentation des cas, le maire de Markham Frank Scarpitti demande au gouvernement de Doug Ford de ne pas confiner la région de York. Il propose plutôt de restreindre par exemple les grandes surfaces aux commandes à emporter et aux livraisons.

Toronto et la région de Peel sont en confinement au moins jusqu'au 21 décembre.

Au cours de la dernière semaine, le nombre moyen de nouveaux cas par jour en Ontario a été de 1840.

Lundi, la province avait enregistré un sommet de 1925 nouveaux cas.

Au total, l'Ontario a recensé 132 800 cas depuis le début de la pandémie. Le bilan des morts s'établit à 3836, avec les 28 décès qui s'ajoutent, mercredi.

Hausse des hospitalisations

Il y a 17 hospitalisations de plus, mercredi, pour un total de 811.

Le nombre de patients aux soins intensifs se chiffre à 221 (+2) et le nombre de patients sous respirateur est de 129 (-3).

Bonne nouvelle : il y a 1924 nouvelles guérisons et le nombre de cas actifs (16 089) baisse pour la première fois en plus de deux semaines.

Mardi, les associations représentant les médecins, les infirmières et les hôpitaux en Ontario ont imploré les Ontariens à célébrer les Fêtes à distance cette année, alors que certains hôpitaux du Grand Toronto doivent déjà reporter des chirurgies non urgentes à cause de la COVID-19.

207 nouveaux cas dans les écoles

La santé publique recense 207 infections de plus en milieu scolaire, mercredi.

Plus de 80 % des nouveaux cas touchent des élèves.

Le nombre d'écoles ayant actuellement un cas de COVID-19 est de 866, soit près de 18 % des écoles de la province.

Onze écoles sont actuellement fermées à cause d'une éclosion.

Hausse du dépistage

Plus de 48 500 tests de dépistage ont été effectués au cours des 24 dernières heures en Ontario.

C'est plus qu'au cours des deux derniers jours, mais en deçà de l'objectif provincial de 50 000 tests par jour.

Le taux de positivité des tests est de 4,4 %, mercredi.