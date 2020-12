Pas de Finale des Jeux de l’Acadie en 2021

La Société des Jeux de l’Acadie (SJA) annonce qu’en raison de la pandémie, la finale est reportée pour une deuxième fois et ne pourra pas avoir lieu avant 2022.

Les jeunes sportifs devront se résigner. Il sera impossible de tenir la 41e Finale des Jeux de l’Acadie, qui devait avoir lieu à Saint-Jean et Quispamsis le printemps prochain.

C’est une décision très difficile à prendre, mais on se devait de la prendre , indique le président de la Société des Jeux de l'Acadie Yves Arseneault dans un communiqué.

La décision d'annuler la Finale a été difficile à prendre pour la Société des Jeux de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

Bien qu’il ait eu une progression énorme et que nous avons mis énormément d'efforts à la mise en place de plans divers, trop d'inconnus cognent encore à notre porte au sujet de cette pandémie. Une Finale des Jeux ne s’organise pas en quelques semaines et nécessite une logistique considérable, c’est pourquoi nous préférons annoncer notre décision dès maintenant.

La dernière édition de la Finale des Jeux de l'Acadie a eu lieu à Grand Sault en 2019. L'an dernier, l'édition de Saint-Jean et Quispamsis a été repoussée, mais des activités virtuelles ont quand même pu avoir lieu.

D'autres activités envisagées

Avec l’aide des comités régionaux, la Société des Jeux de l'Acadie compte poursuivre certaines activités.

Les Jeux de l’Acadie ne se résument pas qu’à 5 jours d’activités par année, c’est bien plus grand que ça et nous allons justement en profiter. Des rencontres ont récemment eu lieu et un comité ad hoc est né de celles-ci , indique M. Arseneault.

La mascotte Acajoux sera présente auprès des jeunes et des activités sportives et culturelles seront quand même organisées au cours de l’année.