Une mère de Brandon se fait retirer son nouveau-né

Une jeune mère de Brandon accuse les Services à l’enfant et à la famille d’être allés trop loin quand ils lui ont retiré son bébé de deux jours. Elle veut maintenant obtenir des réponses à ses questions.

Le Manitoba a mis fin, plus tôt cette année, au système d’alertes à la naissance. Ce système controversé consistait à informer un hôpital des antécédents d’une personne jugée à risque, ce qui pouvait amener les services sociaux à retirer l’enfant à sa mère dans les minutes qui suivent l’accouchement.

En janvier, la ministre des Familles du Manitoba, Heather Stefanson, avait affirmé qu’une révision de ces alertes avait démontré qu’elles ne protégeaient pas réellement les enfants.

La mère assure qu’aucun problème n’avait été soulevé pendant sa grossesse. Son partenaire et elle avaient révélé leurs problèmes de dépendance et de santé mentale précédents aux médecins et travailleurs sociaux, mais aucun n’avait exprimé la moindre inquiétude, selon elle.

Tout semblait bien aller pour nous en tant que nouveaux parents , affirme-t-elle. CBC/Radio-Canada a décidé de ne pas révéler le nom de la mère afin de protéger l’identité de l’enfant.

Après la naissance de son bébé le 24 novembre, la femme de 38 ans explique qu’une infirmière a commencé à poser des questions concernant le problème d’hyperactivité et de déficit d’attention de son partenaire.

Des allégations ont été soulevées selon lesquelles le père a marmonné quelque chose à propos de secouer leur bébé, tout en essayant d'expliquer la différence entre se bercer et bercer l'enfant. La mère n’était pas présente à ce moment.

J'étais choquée parce que je sais que mon partenaire n'aurait jamais l'intention de dire une telle chose. Je sais que vous pourriez accidentellement dire une telle chose, mais est-ce que cela justifiait une réponse aussi extrême? s’interroge-t-elle.

La mère indique qu'elle a reçu la visite de deux travailleurs sociaux et de deux travailleurs des Services à l'enfant et à la famille de l'ouest du Manitoba, qui lui ont dit qu'elle avait 24 heures pour élaborer un plan pour que quelqu'un emménage dans la maison du couple ou le bébé leur serait retiré.

Le lendemain, le bébé a été emmené, la laissant, elle et son partenaire, dans l’incrédulité.

Je ne peux pas oublier les trois gardes de sécurité qui nous surveillait pendant qu’ils faisaient nos sacs avant de nous escorter en dehors de la maternité. C’est incroyablement traumatisant, d’autant plus que mon partenaire a grandi au sein des Services à l’enfant et à la famille et je fais moi-même partie des derniers à avoir été victimes de la rafle des années 1960. Mère de l’enfant

L’Office régional de la santé de Prairie Mountain, responsable de la région de Brandon, n’a pas fait de commentaires sur ce cas.

La sécurité de l’enfant est toujours fondamentale, selon la province

Dans un courriel, un porte-parole de la ministre des Familles du Manitoba insiste sur le fait que la sécurité de l’enfant est toujours primordiale et s'il est décidé que celui-ci n’est pas en sécurité, les Services de l’enfant et de la famille doivent intervenir.

Ceci peut inclure le besoin d’agir quand l’enfant est à l’hôpital , explique le porte-parole.

La province ajoute que même si le système d'alertes à la naissance a été arrêté, cela ne change pas les exigences qu’ont les services sociaux de donner suite aux préoccupations qui peuvent être soulevées.

La chef des Services à l’enfant et à la famille pour l’ouest du Manitoba, Arlene Stewart, ajoute qu'en général le retrait de l’enfant est utilisé en dernier recours et n'intervient que lorsque la sécurité de celui-ci ne peut être assurée. Elle précise que dès qu’un enfant est retiré à ses parents, une planification pour les réunir de manière sécuritaire commence immédiatement.

Le couple tente de retrouver la garde de leur bébé et a commencé des démarches judiciaires.