Feu vert pour des décorations sur les portes dans des résidences pour aînés

La direction de la résidence privée pour aînés avait retiré des décorations de Noël après avoir pris connaissance des directives de la santé publique qui demandaient notamment à ce qu’elles soient hors de portée des résidents.

Un périmètre de sécurité a été installé autour du sapin de Noël, des décorations ont été enlevées et d’autres, qui se trouvaient sur les murs, ont été remontées vers le plafond.

Ces changements ont causé beaucoup de mécontentement chez les résidents. L’obligation pour les résidents de retirer les décorations sur leurs portes d'appartement avait beaucoup fait réagir.

La direction de Place Belvédère a finalement contacté le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) pour en discuter.

Mardi, ils nous ont finalement autorisé les décorations des portes , a annoncé Kristel Louboutin, en entrevue à l’émission Toujours le matin. La nouvelle a été communiquée mercredi matin aux résidents.

La résidence privée pour aînés Place Belvédère, à Trois-Rivières, compte près de 450 unités, en majorité pour des personnes âgées autonomes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Il y a plein de décorations actuellement à la résidence, assure Kristel Louboutin, mais je comprends tout à fait que nos résidents soient choqués.

La directive sur les décorations de Noël a été communiquée aux résidences le 24 novembre. Les décorations avaient déjà été installées à la Place Belvédère, donc les gestionnaires ont dû en retirer et faire des ajustements.

Je pense que cette mesure-là s’ajoute à plusieurs mesures, ils ont fait preuve de souplesse et de flexibilité depuis des mois et ça vient nous chercher nos décorations de Noël dans nos valeurs, explique-t-elle. Je ne juge pas la règle ministérielle, mais évidemment à titre de gestionnaire de résidence privée pour aînés, on doit l’appliquer.