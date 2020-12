Des gros joueurs s'unissent pour transporter plus de marchandises sur le Saint-Laurent

Le fleuve Saint-Laurent est au coeur de la création de Pôle Québec logistique, un regroupement dont la mission est d'accroître la compétitivité, l'efficacité et la performance environnementale des « gros joueurs » de l'est du Québec dans le transport des marchandises.

L'un des objectifs principaux du nouveau regroupement est de délaisser les routes pour le ferroviaire, la voie des airs, mais surtout au profit du fleuve Saint-Laurent, cette grande autoroute naturelle pourtant sous-utilisée aux yeux de Pierre Dolbec, président du conseil d’administration de Pôle Québec logistique.

Ça fait des années qu'on parle du Saint-Laurent qui est sous-utilisé. Les ports de Matane, Rivière-du-Loup et Gaspé, par exemple, sont tous des ports rétrocédés au gouvernement du Québec qui sont sous-utilisés , déplore M. Dolbec au micro de l'émission matinale Première Heure, mercredi.

On va avoir par exemple un navire qui va arriver de France, qui va passer devant Matane, Gaspé, Rivière-du-Loup et il y a probablement [une cargaison] à bord de ce navire avec un certain volume qu'il ne déchargera pas , ajoute M. Dolbec. Le navire va finalement arriver à Québec pour la décharger et ensuite on va retourner la cargaison vers ces endroits avec plusieurs camions.

Une telle façon de procéder est désuète en 2020, selon M. Dolbec, en raison des conséquences néfastes sur l'environnement, mais aussi sur l'économie.

Au niveau de l'impact environnemental et au niveau des coûts, notre alliance, ça va être majeur. Transporter un conteneur de Montréal à Rivière-du-Loup, c'est trois fois le prix de Montréal-Québec. Pierre Dolbec, président du conseil d’administration de Pôle Québec logistique

L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec est membre du regroupement. Photo : Radio-Canada

Il n'y a pas juste Montréal

Pierre Dolbec estime d'ailleurs qu'à l'extérieur de Montréal, seul le camionnage fonctionne bien au Québec au niveau du volume de marchandises transportées. Mais on se trouve à surtaxer nos routes et on voit ce que ça donne , insiste-t-il.

Je pense vraiment au cabotage plus moderne. On veut décharger les routes. Avec des plus petits bateaux, une barge par exemple. On veut refaire vivre au monde le Saint-Laurent.

Pôle Québec logistique réunit des acteurs importants de l’industrie du transport ferroviaire, maritime et terrestre, soit une vingtaine d'entreprises concurrentes comme Groupe Océan, Groupe Desgagnés, Groupe Morneau, le CN et l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Ce sont des entreprises concurrentes à la base, mais je pense qu'il y a une conscience de tous ces gens-là d'améliorer leur compétitivité pour tous en tirer profit s'ils s'unissent. Pierre Dolbec, président du conseil d’administration de Pôle Québec logistique

Pierre Dolbec. Photo : Radio-Canada

En somme, l'est du Québec peut compter sur un aéroport international, plusieurs ports en eau profonde capables d'accueillir de gros navires, de même que plusieurs installations régionales au fort potentiel d'exploitation.