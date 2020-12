Un nouveau documentaire examine comment les communautés autochtones vivent la pandémie

Un texte de Teghan Beaudette

Pour le cinéaste Steven Thomas Davies, les perspectives autochtones sont les grandes négligées, en ces temps de pandémie.

Il est donc entré en contact avec quatre leaders autochtones et a passé l’été à réaliser un court documentaire avec l’animatrice Michelle Washington, de la Nation Tla’amin. Il y montre les manières dont les communautés autochtones réagissent, décrit ce qui les rend particulièrement vulnérables et pointe vers les choses que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes dans la foulée des événements.

Le risque de la COVID posait des problèmes inédits, bien entendu, explique M. Davies. Comment pouvions-nous assurer la sécurité de ces personnes âgées gardiennes du savoir et, d’une certaine manière, protéger et préserver ce savoir d’une manière qui les mettrait à l’aise? Elles entretiennent de grandes préoccupations et préservent des histoires qui, selon elles, ne sont pas suffisamment connues.

Le documentaire nous présente Clarence (Butch) Dick, de la Première Nation des Songhees, Jeff Corntassel, de la Nation Cherokee, John Elliott, de la Nation W̱sáneć, et Lorna Williams, de la Nation Líl̓wat.

Ces gens évoquent les pandémies auxquelles leurs nations ont été confrontées et les connaissances qu’ils transmettent encore aujourd’hui à leur sujet.

Je pense qu’il y a un esprit de générosité parmi les nations autochtones, explique M. Corntassel. Nous savons que nous avons déjà connu des pandémies. Nous savons comment faire face à ces situations de manière à soutenir notre communauté, et non de manière à la diminuer ou à la remettre en question.

Pour M. Elliott, la pandémie apporte une invitation à ralentir et à mieux observer autour de soi.

Lorna Williams, de la Nation Líl'wat, est l'une des quatre leaders autochtones participant au documentaire. Photo : Daniel Carruthers

Toutes ces personnes âgées soulignent qu’il convient de redonner toute son importance à la terre.

Nous devons ralentir le rythme et jeter un coup d’œil à ce que nous avons ici, à tous les beaux endroits où nous vivons, croit M. Elliott. Nous ratons tellement de choses lorsque nous courons chaque jour contre la montre, lorsque nous tentons d’être partout à la fois. Je m’attache de plus en plus à la terre, et je commence à me sentir plus en paix avec elle.

Il n’y a pas de garanties.

Les questions de l’importance des relations avec le territoire et de l’accès à ces territoires n’ont cessé d’être évoquées par les quatre participantes et participants, qui m’ont guidé pour moi aussi, pendant une longue période , relate M. Davies.

Il était là, à leur côté, lors des échanges avec l’animatrice, mais la crainte que M. Davies ou son vidéaste ne transmettent le virus était omniprésente tout au long de la production.

Il y a là, aussi, une vulnérabilité qui s’est accentuée avec la pandémie. La plupart du temps, nous filmions avec une seule caméra, à grande distance. Si l’une de ces personnes avait contracté la COVID à cause de notre passage, je me serais senti responsable. Cela aurait pu marquer la fin de ces relations et des liens de confiance, je suppose , confie M. Davies.

Il a finalement réussi à monter le documentaire en quelques mois. Il espère maintenant que son travail saura témoigner de la façon dont les communautés autochtones du sud de l’île de Vancouver se sont adaptées pendant la pandémie.

Une partie de notre objectif collectif était de contribuer aux archives, souligne M. Davies. Ainsi, nous disposons d’un document qui décrit ce moment dans l’Histoire, non seulement du point de vue des personnes ambassadrices de la culture et de la langue, mais aussi de celles détenant du savoir en général… Toutes les personnes à qui nous avons parlé sont vraiment importantes dans les différentes communautés du sud de l’île de Vancouver.

Selon M. Davies, le projet est conforme aux enseignements ancestraux qu’il a appris.

Peut-être qu’en me retrouvant comme cinéaste dans cette situation, j’ai l’impression de suivre certaines traces, dit-il. J’espère qu’en fin de compte, cela conduira à des projets de plus grande envergure… des histoires plus longues et plus complexes.