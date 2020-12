Les nouveaux entrepreneurs crient à l’aide

Les critères d'admissibilité aux plus importantes aides fédérales et provinciales excluent les entreprises, commerces et restaurants qui ont ouvert leurs portes après le 1er mars. Désemparés, ces petits entrepreneurs se sentent oubliés.

Anthony Bertrand travaille six jours par semaine au marché des fermiers Bountiful d’Edmonton. Même à ce rythme-là, les dépenses s’accumulent plus vite que les profits.

Sans le droit à aucune aide, le vendeur de crêpes voit vite la fin de son aventure approcher.

En tout et pour tout, depuis le début j'ai en moyenne 500 dollars de salaire par mois, avec une hypothèque à payer, avec des factures, avec des impôts et une famille à élever. Ce n’est pas possible, donc ça fait quatre mois que je vis sur mes économies. Je vais peut-être pouvoir vivre encore deux mois. Et puis après, il faudra déposer le bilan et trouver autre chose , résume l’entrepreneur.

Anthony Bertrand a vu une baisse importante de la clientèle à l'automne. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Même si son projet a muri pendant deux ans, l’ancien salarié a eu le malheur de démarrer son entreprise quelques semaines seulement avant que la pandémie frappe le Canada.

Une date qui précipite Anthony Bertrand dans le camp des oubliés.

Des critères qui excluent

Que ce soit pour obtenir la subvention salariale d’urgence ou la nouvelle mouture de la subvention d’urgence du Canada pour le loyer, le gouvernement fédéral demande à pouvoir comparer les revenus des entreprises à ceux précédant la pandémie.

Le bénéficiaire doit donc avoir généré des recettes en 2019 ou au moins en janvier et février 2020, ce que tous les commerces ouverts après cette date n’ont pas.

Même au provincial, la subvention albertaine pour les petites et moyennes entreprises exige de calculer la perte de revenus par rapport à au moins février 2020.

Le complément d’argent annoncé mardi ne change rien aux critères.

C'est terrible parce que ces gens qui se sont lancés dans un commerce sont des gens courageux et ils sont oubliés. Anthony Bertrand, restaurateur

Impossible de ne pas ouvrir

Le sentiment d’injustice fait aussi frémir la voix de Heather Merrett et Mélodie-Joy Miller. Le duo a le sentiment d’être pénalisé pour un événement que personne ne pouvait prévoir.

Elles avaient fait leurs devoirs avant de se lancer dans l’ouverture d’un nouveau restaurant à Banff. Plus de quatre millions de visiteurs, des touristes internationaux qui dépensent en moyenne beaucoup plus d’argent que les locaux. Leur plan d’affaires était béton.

Heather Merrett et Melodie-Joy Miller ont fondé Seed n Salt. Photo : Fournie par Seed N Salt

Les deux femmes ont signé le bail en décembre et pris possession du local le 1er février.

Quand les restrictions ont frappé à la mi-mars, environ 200 000 dollars de travaux avaient déjà été engloutis. Impossible de reculer.

Ce plan d’affaires qui a servi à obtenir des prêts devrait pouvoir servir à justifier leurs pertes de revenus, croient-elles.

C’est un bazar complet. Il n’y a pas de logique derrière l’exclusion des nouveaux commerces. N’importe qui de sensé regarderait notre situation et verrait bien que nous avons subi des pertes , s’emporte Melodie-Joy Miller.

Les entrepreneures, aussi mères de trois enfants chacune, ont écrit au conseil municipal, à leurs députés provincial et fédéral, aux chambres de commerce et différentes associations hospitalières.

La réponse courte: nous n’avons eu aucun retour , déplore Mme Miller.

Ricochet dans la communauté

À Edmonton, Fatima Zaid fait face aux mêmes portes closes. La copropriétaire du Amandine Café a aussi tenté d’alerter sa députée fédérale et les représentants provinciaux. Silence radio.

Cette femme qui regorge d’idées souligne à quel point les difficultés de son commerce font ricochet dans toute la communauté.

J’emploie six personnes, dont cinq à plein temps. [...] Derrière nous, il y a quatre autres entreprises locales: mon fournisseur de café qui est de Calgary, mon fournisseur de glaces qui est un francophone d’Edmonton, etc , explique Mme Zaid.

Fatima Zaid a ouvert son café début juin. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrillos Avalos

Les heures d’ouverture du café ont été diminuées tout comme l’offre de nourriture pour limiter les dépenses.

Les nouvelles mesures qui prennent effet dimanche forceront le café à fermer ses portes. Est-ce que cela vaut le coup de payer au moins trois employés pour quelques ventes à la porte ou à la livraison, se demande Mme Zaid

On est dans une impasse. On ne veut pas fermer. Fatima Zaid, copropriétaire Amandine café