Elle va vraiment permettre d’améliorer significativement les conditions de travail des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques , a affirmé Nancy Bédard à Radio-Canada.

C’est une entente qui change profondément la culture de gestion qui a été très néfaste dans les dernières années, et qui a permis vraiment de dégrader les conditions de travail. Nancy Bédard, présidente de la FIQ

Elle mise sur la stabilité, la reconnaissance, l’expertise des gens. Donc toute la mobilité, la flexibilité […] ça va pouvoir être chose du passé, et on va vraiment pouvoir faire en sorte que notre monde soit stable , se réjouit-elle.

Selon la cheffe syndicale, l’entente va notamment permettre à tous à tous ses membres qui travaillent dans les urgences, en obstétrique, dans les centres d’activité ouverts en tout temps d’opter pour des postes à temps complet, s’ils le veulent.

Ils pourront ainsi travailler dans leur domaine d’expertise, de façon stable, pendant tous leurs quarts de travail, ce qui n’est pas toujours le cas à l’heure actuelle.

Ça, c’est une première parce qu’il y a beaucoup de gens qui ont des postes, mais ce sont des postes flexibles, avec de la mobilité – ils se promenaient partout – [alors] les gens, honnêtement, délaissaient beaucoup les postes à temps complet à cause de ça .

À terme, on va être en mesure vraiment de commencer officiellement à réparer ce réseau et à donner vraiment de l’oxygène pour les professionnels en soins. Nancy Bédard, présidente de la FIQ

De la stabilité dans les équipes

Selon Mme Bédard, l’entente prévoit en outre du financement pour 1000 postes à temps complet de plus dans les CHSLD publics et privés conventionnés et 500 autres dans les départements de chirurgie, ce qui aura un impact majeur sur la surcharge de travail des syndiqués.

Dans les CHSLD, particulièrement touchés par la crise de la COVID-19 le printemps dernier, cela permettra en outre de diminuer les ratios patients/infirmière, un élément extrêmement important , souligne la présidente de la FIQ. Les infirmières seront aussi payées 37,5 heures/semaine.

Ça fait 10 ans qu’on le demande. Donc, ça c’est vraiment important pour elles, elles vont être payées et avoir une journée de travail pour être capables de réussir à voir l’ensemble de leurs patients dans une journée.

Mme Bédard souligne aussi que les infirmières travaillant de soir et de nuit pourront, si elles le souhaitent, obtenir des horaires leur permettant de travailler 9 jours sur 14, et donc d’avoir des fins de semaine de trois jours.

Des primes d’attraction et de rétention pouvant atteindre 4 % seront en outre consenties à ces travailleuses qui, rappelle-t-elle, font des quarts extrêmement difficiles pour la conciliation travail-famille .

La stabilité des équipes, c’est ça qui fait vraiment les nouveaux changements dans cette convention collective. Nancy Bédard, présidente de la FIQ

Les nouvelles professionnelles qui entreront dans le réseau avec des postes à temps partiel se verront en outre garantir 7 jours de travail aux deux semaines, ce qui n’est pas le cas en ce moment.

La FIQ avait aussi indiqué mardi que la prime de fin de semaine allait passer de 4 % à 8 % en vertu de l’entente de principe.

Les agences privées mises au pas?

Nancy Bédard se réjouit également du nouvel encadrement décidé pour le personnel travaillant dans les agences privées, qui débauchent souvent des employés du réseau public en leur offrant de meilleures conditions de travail.

Actuellement, ce qui arrive, c’est que les gens quittent le réseau et reviennent dans les établissements de santé, et ils vont chercher les meilleures heures de travail, les meilleurs quarts. Elles n’ont pas à faire d’heures supplémentaires , résume-t-elle.

Dans les dernières semaines, les derniers mois, il y avait vraiment une recrudescence, où les employeurs prenaient ces gens d’agences privées et les mettaient sur les meilleurs quarts [sans qu’ils soient] assujettis aux conditions de travail difficile des professionnelles en soins.

Selon la présidente de la FIQ, cette ère sera bientôt en partie révolue grâce à l’entente de principe.