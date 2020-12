L'auteur de l'attaque au camion-bélier est doté d'un jugement moral, selon un psychologue

Un psychologue de la Couronne soutient que l'auteur de l'attaque au camion-bélier est pourvu d'un raisonnement moral et qu'il comprend que tuer est immoral. Alek Minassian a plaidé la non-responsabilité criminelle au sujet de l'attaque au camion-bélier, qui a fait dix morts et une quinzaine de blessés en 2018 à Toronto.

Le psychologue Percy Wright est l'un des deux experts en matière d'irresponsabilité criminelle que la Couronne compte appeler à la barre des témoins au procès d'Alek Minassian.

D'entrée de jeu, le psychologue soutient que le procès a trop mis l'emphase sur le manque d'empathie d'Alek Minassian pour évaluer sa responsabilité criminelle.

Or, l'empathie n'est pas le seul critère, selon lui, et il en existe d'autres, comme l'inaptitude à vivre en société.

Il reste que la non-responsabilité criminelle demeure un concept juridique et non psychiatrique , ajoute-t-il.

Le psychologue Percy Nelson Wright est spécialisé dans les cas d'irresponsabilité criminelle. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le psychologue ajoute que le comportement d'Alek Minassian n'a rien de typique avec d'autres personnes atteintes d'autisme qui ne sont pas généralement violentes.

On a beaucoup analysé son comportement par la lorgnette de l'autisme, alors qu'il faut aussi regarder d'autres avenues pour mieux le comprendre , souligne-t-il.

M. Wright affirme qu'il n'a par exemple, jamais rencontré d'autistes qui nourrissaient une obsession au sujet des massacres dans des écoles comme Alek Minassian.

Avec un peu de recul, on remarque qu'il ressemble davantage aux tueurs froids et impitoyables , poursuit-il.

La procureure de la Couronne, Cynthia Valarezo, interroge son témoin, le psychologue Percy Nelson Wright. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le psychologue précise que l'état d'autiste du prévenu n'est par ailleurs pas la seule explication aux difficultés sociales que l'accusé éprouve depuis l'enfance.

On parle ici d'un individu qui envisageait de tuer du monde dès l'adolescence, lorsqu'il se sentait faible ou en colère , précise-t-il.

Le psychologue a fait passer ses propres tests psychologiques à l'accusé.

Alek Minassian a obtenu des résultats au-dessus de la moyenne pour son niveau de colère, bien qu'il soit capable de dissimuler ses sentiments d'agressivité, selon M. Wright.

Alek Minassian écoute le témoignage de M. Wright qui lui a fait passer des tests en psychologie. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

Le prévenu a en revanche enregistré un niveau moyen ou légèrement supérieur à la moyenne générale dans de nombreux tests d'habileté cognitive et un niveau bien supérieur comparativement aux autres personnes autistes.

Il peut penser de manière originale, au sens figuré et non seulement au sens propre, et de façon plus concrète qu'on ne le croirait pour un individu autiste , affirme le psychologue.

Alek Minassian est en outre capable, selon lui, de comprendre les sentiments des autres, contrairement à ce que dit le témoin-clef de la défense, le Dr Westphal.

L'avocat de la défense, Boris Bytensky. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

M. Wright décrit Alek Minassian comme un homme introverti, anxieux, dur et exigeant envers lui-même .

Il ajoute que le prévenu est bien hanté par la peur d'échouer dans la vie et qu'il est prompt à la procrastination.

Le psychologue conclut qu'Alek Minassian montre des signes de conduite d'évitement à cause de sa peur d'être rejeté par les autres. Il n'a pas eu beaucoup d'interactions émotionnelles positives dans sa vie , rappelle-t-il.

Ce sera au tour de la défense de contre-interroger M. Wright mercredi après-midi.