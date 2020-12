Cinq festivals pourraient recevoir 850 000 $ de Saguenay

La Ville de Saguenay s’engage financièrement dans cinq festivals, même si on ignore encore s’il sera possible d’organiser des événements durant la saison 2021.

Des subventions de plus de 850 000 $ seront partagées entre le festival Rythmes du monde (315 000 $), le Festival des Bières du monde (150 000 $), REGARD sur le court métrage (145 000 $), Jonquière en musique (140 500 $) et le Festival Jazz et Blues de Saguenay (107 000 $).

Toutefois, les organisateurs sont assurés de recevoir seulement 30 % de la subvention. Ils devront répondre à certains critères pour obtenir la totalité du montant.

On a mis des clauses, a expliqué le président de la commission des finances de Saguenay, Michel Potvin, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil. On garantit 30 %, on comprend que les gens ont des frais fixes. Après ça, 60 % si l’activité se tient. Si elle ne se tient pas ou si elle se tient différemment, on sait que le virtuel est très populaire, il va falloir qu’ils prouvent des dépenses. Et le dernier 10 %, il va être selon les états financiers au niveau des revenus et des dépenses.

Les organisateurs des festivals avaient besoin de connaître les montants qui leur seraient accordés par la Ville pour préparer leurs événements.

Je ne dirais pas qu’on est en retard, mais on est à la limite, reconnaît Michel Potvin. Les gens, il faut qu’ils prennent des engagements avec les artistes, avec toute la logistique, et c’est très compréhensible.

Saguenay est en train d’étudier les demandes de soutien financier des autres événements qui pourraient se tenir en 2021.

L’été dernier, la presque totalité du budget d’environ 1,825 million $ a été octroyée pour soutenir les événements et festivals, dont les Rythmes du monde, qui avaient pris des engagements avant le début de la pandémie.