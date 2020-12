De nouveaux blocs de deux heures disponibles au Mont-Bellevue

Les journées des skieurs et des planchistes seront cependant différentes des années précédentes, indique Vincent Boutin, conseiller municipal et président du Comité du sport et du plein air, sur les ondes de Par ici l'info.

Par les années passées, on arrivait, on achetait un billet, et on skiait pendant quatre heures ou toute la journée , explique M. Boutin.

Là, il y a des blocs d’heures qui sont prédéfinis , ajoute-t-il.

Des blocs de deux et quatre heures seront ainsi vendus jusqu’à un mois en avance.

Le conseiller recommande fortement de les acheter en ligne ou par téléphone, puisque l’accès à la montagne sera limité et que les citoyens qui tenteront d’acheter leur billet journalier en personne à la dernière minute risquent de se buter à des portes fermées.

En plus d’offrir un meilleur roulement pour permettre à plus de personnes de profiter de la montagne, les blocs de deux heures répondent à une demande provenant de parents, explique M. Boutin.

Ça fait plusieurs fois que les jeunes familles nous demandaient si elles pouvaient avoir un bloc de deux heures, parce que payer pour quatre heures avec de jeunes enfants, à un moment donné on a fait le tour et les enfants veulent rentrer se réchauffer. Vincent Boutin, conseiller municipal et président du Comité du sport et du plein air

Les réservations pour la glissade sur tubes se feront aussi au téléphone et en ligne. Cette année, un maximum de 30 personnes pourront profiter de ce service en même temps.

Pour le tube, ce sera peut-être plus sensible. On a 150 tubes, et ce n’est pas rare qu’ils soient tous utilisés la fin de semaine , reconnaît M. Boutin.

À écouter : Entrevue avec Vincent Boutin à Par ici l'info

Des mesures sanitaires à respecter

Comme les autres monts de la région, les visiteurs devront respecter les consignes sanitaires définies par l’Association des stations de ski du Québec.

En zone rouge, cela signifie notamment que le chalet de ski pourra seulement être utilisé comme refuge pour se réchauffer rapidement et utiliser les toilettes. Un seul ménage sera permis par remontée mécanique.

Si dame nature collabore d'ici là, le Mont-Bellevue pourrait ouvrir pour la saison dès le 20 décembre, indique M. Boutin.